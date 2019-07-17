Yeni büyüme hikayemizi teknolojiyle yazacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tersan Tersanesi’nde Kanadalı ‘Ocean Choise International’ firması için inşa edilen ‘Calvert’ isimli Arktik Fabrika Balıkçı Gemisi’nin denize iniş töreninde açıklamalarda bulundu. Ar-Ge ve inovasyonun Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Varank, İşte 11. Kalkınma Planı’nda bu alana öncelik verdiklerini söyledi.

KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Ar-Ge’ye yapılan yatırımın geleceğe yapıldığını vurgulayan Varank, “Günümüz dünyasında, alanında lider olmak, öncü olmak ancak ve ancak Ar-Ge’ye yapılan yatırımlarla mümkün olabilir. Biz istiyoruz ki nice Tersan’lar sanayi ekosistemimizde kendine yer bulsun, büyüsün, gelişsin ve ülkemizi küresel arenada üst basamaklara taşısın. Tabi bunu istemek yetmiyor, planlı ve programlı bir şekilde çalışmak, gayret etmek gerekiyor. İşte 11. Kalkınma Planımız da bu gayretin en somut göstergesi ve teminatıdır. Planı bir bütün olarak rekabetçi sanayiyi ve verimliliği merkeze alarak kurguladık. Yeni büyüme hikayemizi sanayi ve teknolojiyle yazacağız. Öncelikli sektörlerimizi belirledik. Bu sektörlerde atılımı sağlamak üzere, lojistikten insan kaynağına, eğitimden dijital dönüşüm alanlarına kadar geniş bir yelpazede yatırımlar yapacağız. Bunu yaparken dış yatırımcılara da kapılarımız ardına kadar açık olacak. Bu noktada yerli-yabancı ayrımımız yok. Ülkemizde katma değerli üretim yapmak isteyen, istihdam sağlayan her bir yabancı yatırımcı, bizim için kendi firmalarımız kadar değerlidir” diye konuştu. Varank, tersanelerde gemi inşasında kullanılan sac, motor ve pervane gibi tüm malzemeler için KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sunduklarını belirterek, “Ayrıca istihdam edilen işçiler için de 18 ay boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği sağlıyoruz. Bunların yanı sıra, tersanelerimiz bakanlığımızca sunulan Ar-Ge teşvikleri ve TÜBİTAK desteklerinden de faydalanabiliyor. Nitekim Tersan da hem yatırım hem de Ar-Ge teşviklerimizden etkin bir şekilde yararlanan firmalarımız arasında. İşte 2017 yılında kurduğunuz ve 100’e yakın kişinin istihdam edildiği bir Ar-Ge merkeziniz var. Bu merkezde kurumlar vergisi muafiyeti, gelir vergisi stopaj teşviki, sigorta prim desteği ve damga vergisi istisnası gibi bir çok destek sunuyoruz” dedi.

YERLİLİK ARTIYOR

Tersan Tersanesi’nde denize indirilen gemideki yerlilik oranının yüzde 55i aştığını anlatan Varank, “Kullanılan yerli ürün oranı arttıkça, sanayimizin diğer alt sektörleri de buradan besleniyor ve büyüyor. Burada geliştirilen bir teknoloji, başka sektörlere de katkı sağlıyor ve verimlilik artışı olarak ekonomimize geri dönüyor. Hükümet olarak hem istihdama olan katkısı hem de ürettiği yüksek katma değerden ötürü gemi inşa yatırımlarına önemli destekler sağlıyoruz” diye konuştu.

Dış şokların etkilerini silmeye başladık

Bakan Varank, Sanayileşme İcra Kurulu’nun kurulacak olmasının kalkınma planıyla filizlenen en temel politikalardan biri olduğunun altını çizerek şu açıklamayı yaptı “Yani sanayide dönüşüme ilişkin alacağımız her karar, devletimizin en üst makamlarınca takip edilecek, sahiplenilecek. Kısacası bu kalkınma planıyla topyekün bir sanayi ve teknoloji seferberliği başlatıyoruz. Varmak istediğimiz hedeflere rekabetçi üretim ve yüksek istihdamla varacağız. Geçtiğimiz hafta sanayi üretim verileri açıklandı. 2018 Ağustos’unda yaşadığımız dış şokun etkilerini silmeye başladık. Üretimin öncü göstergeleri ve ekonomiye olan güven yeniden canlanmaya başladı.”