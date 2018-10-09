Yeni çıkacak Hal Yasası ile komisyonculuk kaldırılacak

Bakan Albayrak, Hal Yasası ile komisyonculuğun kaldırılacağı bilgisini vererek "Enflasyon ile mücadele kapsamında sebze, meyve ve benzeri fiyatların ucuzlamasını temin etmek için Hal Yasası ile ilgili değişiklik ve Meclise gelmesi ile ilgili süreç bu ay içinde inşallah nihayete eriyor. Çok eklenen bir süreç bu. Artık Ekim ayı itibariyle bunu Meclis Komisyonunda göreceğiz. Bu değişiklikle komisyonculuk kaldırılacak. Yeni haller kurularak satıcı sayısının ve rekabetin artırılması, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkanlarının artırılması öncelikli hedef olacak" dedi.

Ürünlerin bozulmasını engellemek için depolama, soğuk depolama, ambalaj, nakliyat konularında belli standartların uygulamaya konulacağını açıklayan Albayrak, "Çok özgün bir modeli çalışmaya başladık. Buna bağlı olarak gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının yakından takip edileceği ürün, gözetim mekanizması için sürecin çalışmalarını başlattık. Kira artış oranına dair üst sınır döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine artık tüketici fiyatlarına göre belirleneceğin açıkladık. Spekülatif fiyat artışlarına sebep olan fırsatçılık ve stokçulukla etkin şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda Alo 175 hattı üzerinden şikayet ve başvuru kanallarını devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Albayrak son olarak Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu dile getirerek "Tarihin her döneminde her sahnesinde başı dik duru ile bir millet olduk. Bugün dünyaya örnek gösterilecek bir birliktelik mücadeleyi anons ettiğimiz bir gün yaşıyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye’nin hedefine ulaşmasına kimse engel olamayacak" ifadelerini kullandı.