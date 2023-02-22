Yeni deprem konutları için ilk adım

Asrın felaketi olan çifte depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferberlik ilan ederken, yeni konutlar için de düğmeye basılıyor. Afet bölgesinde yıkıma uğrayan illerden olan Gaziantep'te yeni konutlar için ihale süreci bugün başlıyor. Yıkılan bölgeleri doğru zemin üzerinde sağlam yapılarla yeniden ayağa kaldırmak için hızlı bir aksiyon alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gaziantep'te yeni konutlar için ihale sürecini bugün Nurdağı'nda 2 bin 100 konutla başlatıyor. Kentteki ikinci ihale 24 Şubat'ta 970 konut için Nizip'te yapılacak. Şehitkamil'de 2 bin 50 konut için ihale tarihi 27 Şubat, Şahinbey'de 2 bin 25 konut için ihale tarihi ise 28 Şubat olarak belirlendi.

Asrın felaketinin ardından devlet yaraları hızla sararken, 10 ilde kurulacak yeni şehirler için büyük seferberlik sürüyor. İlk ihalesi 22 Şubat'ta gerçekleştirilecek ihaleler öncesi çimento sektörü de teyakkuza geçti. Çevre Bakanı Murat Kurum, çimento sektörü temsilcileriyle bizzat görüşerek inşaatların aksamaması için 13 milyon ton çimento ihtiyacının kesintisiz karşılanması için söz aldı. Sabah'ın haberine göre, Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan 13 milyon ton çimento ihtiyacını karşılamaya hazır olduklarını belirterek, "Fabrikalar 24 saat çalışıyor. Çimento tedarikinde hiçbir sıkıntı yaşanmayacak" dedi.

SEKTÖR GAZİANTEP'TE TOPLANACAK

Kahramanmaraş merkezli depremlerle yıkılan illerin yeniden inşası için atılan adımlar hızlandı. Toplu Konut İdaresi, depremin vurduğu 11 ilde 199 bin 739 konut inşaatına mart ayında başlayacak. Özdemir, sektörün bugün Bakan Kurum'la Gaziantep'te bir araya geleceğini belirterek, "Bölgede 13 milyon ton çimentoya ihtiyaç var. Bütün koordinasyon sağlandı. Çimentocu arkadaşlarımla birlikte Gaziantep'e gidiyoruz. Sektördeki arkadaşlarımızdan siparişlerin hızlı bir şekilde karşılanması için ihracatın azaltılmasını rica ettik. Yurtdışı taahhütlerini azaltıyoruz. Önceliğimiz deprem bölgesinde temeli atılacak inşaatlar olacak. Sektörümüz bölgedeki ihtiyacı rahatlıkla karşılayacak durumda. Çimento tedariki konusunda hiçbir sakıntı yaşanmayacak" değerlendirmesini yaptı.

Özdemir, deprem bölgesindeki ve bölge yakınındaki çimento fabrikalarının ihtiyaç duyulan çimentoyu karşılayabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

37 MİLYON TON KAPASİTE VAR

Türkiye'de toplam 77 çimento tesisi (56 entegre, 21 öğütme tesisi) faaliyet gösteriyor.

(TÜRKÇİMENTO) üyesi 51 entegre, 16 öğütme tesisi bulunuyor. Afet bölgesi olarak 11 ilde toplam 10 fabrika faaliyet gösteriyor. Afet bölgesine ürün sağlayabilecek yakınlıkta (Çimento ekonomik anlamda 200 kilometreden uzak mesafeye gönderilmesi uygun olan bir yapı malzemesidir) olan TÜRKÇİMENTO üyesi 17 entegre fabrikanın yıllık kapasitesi yaklaşık 37 milyon ton.

TOKİ'DEN 38 BİN 630 YENİ KONUT

Öte yandan deprem sebebiyle ilçelerde ihtiyaç olan konut sayısı da netleşti. Bakanlık verilerine göre İslahiye'de 10 bin, Şehitkamil'de 4 bin, Şahinbey'de 3 bin, Nurdağı'nda 11 bin, Nizip'te bin 100, Araban'da 200 olmak üzere bölgede toplam 29 bin 300 konut ihtiyacı bulunuyor. TOKİ tarafından ilçelere yapılacak konut sayısı ise 38 bin 630 olarak kararlaştırıldı. 250 bin sosyal konut projesi dahil olarak yapılacak konut sayısı İslahiye'de 10 bin 200, Şehitkamil'de 8 bin, Şahinbey'de 7 bin 200, Nurdağı'nda 11 bin 200, Nizip'te bin 830, Araban'da ise 200 olacak. Afet bölgesindeki 30 bin konutluk ilk paket için ihale aşaması devam eden konut sayısı ise 9 bin 145 olarak dikkat çekiyor.

Deprem bölgesine 30 bin konutun inşası için gereken çimento miktarı yaklaşık 600 bin ton. Bu rakam afet bölgesinde yer alan 6 fabrikanın toplamda yaklaşık bir aylık satış miktarına denk geliyor.

DEMİRDE 20 MİLYON TONLUK KAPASİTE

Bakanlıklar yeterli malzeme olup olmadığına ilişkin durum değerlendirmesi yaparken demir çelik sektörü temsilcileri de kapasitelerinin yeterli olduğunu bildirdi. Kabine toplantısında yapılan değerlendirmede deprem bölgesinde yıkılan, zarar gören binaların yenilenmesi için yaklaşık 4 milyon ton inşaat demirinin 3-4 aylık süreçte yurtiçinde karşılanabileceği tespiti yapıldı.

Sektör temsilcileri 20 milyon tonun üzerinde üretim kapasitesi olduğunu ifade etti. Sektörde faaliyet gösteren firmalar bu dönemde fiyat artışına gitmeyecek.

11 İLDE 200 BİN KONUT

Deprem bölgesinde ilk etapta 200 bin konut inşa edilecek. Bu süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı yürütecek.

Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Malatya'da 44 bin 770, Hatay'da 40 bin 426, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 10 bin 544, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500, Şanlıurfa'da 3 bin, Kilis'te 250 konut yapılacak.

Konutlar zeminle birlikte 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa edilecek. Bağışçı konut yapmak isteyen vatandaşlar AFAD üzerinden nakdi yardım yapıp konut yaptırabilecek.