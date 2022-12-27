Yeni doğal gaz keşfi sonrası heyecanlandıran açıklama: 100 milyar dolarlarla hesaplanacak

Türkiye bir yandan enerjide Avrupa'nın merkezi olmaya hazırlanırken, bir yandan da, petrol ve doğal gaz aramalarına hız vererek yeni keşifler yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği son keşifle beraber Karadeniz'de gaz rezervi 710 milyar metreküpe ulaştı. Ekonomistler Türkiye'nin cari fazla vererek büyüme kaydetmesinin yakın olduğunu ifade etti.

PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARI BULUYOR

2022 yılının son Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj gemisinin Çaycuma-1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfettiğini ifade ederek, "Karadeniz'deki doğal gaz rezervimiz, yeniden değerleme çalışmaları ve Fatih Sondaj Gemimizin Çaycuma-1'deki 58 milyar metreküplük yeni keşfiyle 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır" dedi.

İLK KEŞİF 320 MİLYAR METREKÜP OLDU

Karadeniz'deki ilk kez 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan enerji alanında atılan adımların ilk meyvesini "Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek" sözleriyle duyurdu.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KEŞİFLE 540 MİLYAR METREKÜPE ULAŞILDI

Başkan Erdoğan, Zonguldak'ta Fatih sondaj gemisinde yaptığı açıklamada Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin 320'den 405 milyar metreküpe yükseldiğini duyurdu.

Başkan Erdoğan, Sakarya Gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfinin yapıldığını açıkladı. Daha önceden aynı sahadaki Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp doğalgaz keşfedilmişti. Böylece ilk keşifler toplam rezervi 540 milyar metreküpe ulaştırdı.

SON KEŞİFLE 710 MİLYAR METREKÜPE ULAŞILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası verdiği müjdeyle beraber Karadeniz'de Türkiye'nin keşfettiği gaz rezervi 710 milyar metreküp oldu.

KARADENİZ GAZI MART AYINDA SİSTEME VERİLECEK

Karadeniz gazının mart ayında sistemde olması ve ilk etapta günlük 10 milyon metreküp üretim yapılması bekleniyor. Uzmanlar 540 milyar metreküplük gazın Türkiye'ye 10-12 yıl yetecek düzeyde olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili bilgiler veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İlk etapta günlük 10 milyon metreküp üretim olacak. 2026-2027'de maksimum üretime geçeceğiz" diye konuştu.

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Türkiye'nin attığı enerji adımları ve keşiflerini değerlendirdi. Sabah'ın haberine göre, Ergezen, Türkiye'nin enerji koridoru olması için yapılan yatırımların ve keşiflerin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE ENERJİ KORİDORU OLARAK ÖNE ÇIKIYOR"

Türkiye'de özellikle hem petrol, hem doğal gaz hem de maden aramalarında oldukça büyük teşvikler yapıldığını ve çalışmaların öne çıktığını görüyoruz. Bu tabii ki dünyada enerjinin son dönemde çok daha ön plana çıkması ve atılan bu adımlarla Türkiye'nin enerji koridoru olması gündemini beraberinde getirdi.

On yıllardır Türkiye'nin enerji koridoru olmasını konuşuyoruz. Bununla ilgili çok yoğun çabalar oldu. Hem doğudan hem kuzeyden hem güneyden petrol boru hatları, doğal gaz boru hatlarıyla tedarikler vardı. Bunların satılması vardı. Rusya Ukrayna Savaşı ile birlikte enerji krizinin patlak vermesi durumu Türkiye'de yapılan bu enerji çalışmaları, yatırımları ve teşvikleri birleşince ülkenin enerji koridoru olması durumunu çok daha ön plana çıkardı.

"CARİ AÇIĞI GİDEREK AZALTACAK ETMENLER"

Son dönemde özellikle enerji şirketlerine depolaya yönelik verilen teşvikler de var. Bu durum Türkiye'nin rolünün önümüzdeki dönem içerisinde enerji alanında güçleneceğine işaret.

Sadece bu da değil. Türkiye'nin dünyada önemli rol oynayacak birçok petro-kimya şirketi var. Bunlar büyüyor. Hepsini beraber değerlendirdiğimizde tüm bunlar Türkiye'nin beklendiği gibi enerji koridoru olması ve cari açığını giderek azaltacak etmenler olarak dikkat çekiyor.

"100 MİLYAR DOLARLARLA HESAPLANACAK RAKAMLAR"

Tabi doğal gaz keşifleri önemli. Bunun değeri de çok önemli. Son Eylül ayında 4,08 TL'lik BOTAŞ'ın doğal gaz bedeli var. Sırf bundan bile hesaplasak 100 milyar dolarlarla hesaplanacak rakamlar ortaya çıkıyor.

540 milyar metreküplük doğal gaz, Türkiye'nin 10 yılından daha fazla süreyle ihtiyacını karşılayacak bir tutar.

"HER YENİ KEŞİF DAHA BÜYÜĞÜNE İŞARET"

Bunların yanında Türkiye'nin endüstrisi de gelişiyor. Tüketimi de değişiyor. Bu da yeni yeni aramalarla keşiflerin devam etmesine neden oluyor. Küçük veya büyük aslında önemli değil. Önemli olan bu yönde yapılan yatırımlar. Çünkü küçük bir keşif bulursunuz yarın büyüğünü, öbür gün daha büyüğünü bulursunuz. Sadece doğal gaz da değil. Petrol ve diğer madenler için de bu keşiflerin önemli katlanıyor.

Dragoman Strateji Başkanı Onur Erim Türkiye'nin son dönemde yaptığı petrol ve doğal gaz keşiflerinin yanında bölgesinde fiyat belirleyicisi olma yolunda ilerdiğini ifade etti.

İşte o açıklamalar:

"KEŞİFLER MİLLİ GELİRE DOĞRUDAN KATKI VERECEK"

Yeni keşifler, yeni rezervler milli varlığımıza, milli gelirimize açıklanan saha kadar doğrudan katkı sunacaktır. Kış dönemine girerken bunun ticari, finansal ve çok ciddi psikolojik etkileri olacak.

"TÜRKİYE FİYATLARIN BELİRLENDİĞİ BİR MERKEZ OLACAK"

Burada bir diğer önemli konu Rusya'nın içinde bulunduğu sıkıntılardan dolayı Türkiye'yi kendi enerji kaynaklarını Türkiye üzerinden dünyaya açmak istemesi. Burada iki tane konu var. Evet burada Türkiye jeopolitik olarak burada en anlamlı noktada. Finansal, boru hatları ve gemi altyapısı da buna çok uygun. Ek olarak Türkiye bölgenin aynı zamanda çok ciddi bir rafineri merkezi. Bu da hem gelen ürünün işlemmesi hem de dünyaya sevkiyatı açısından Türkiye'yi en iyi alternatif yapıyor.

BU TÜRKİYE'YE NE GİBİ BİR AVANTAJ SAĞLIYOR?

1. Türkiye bu sevkiyattan önemli bir döviz girdisi elde edecek.

2. Türkiye yavaş yavaş özellikle Avrupa için hidrokarbon konusunda fiyat belirleme konusunda daha ağırlığı artan ülke olacak. Yani Türkiye burada hidrokarbon kaynağı olsun olmasın burada fiyatların belirleyicisi olacak.

Bunun önemini bir örnekle açıklayayım. Hollanda örneğin dünya gıda piyasasında üretime baktığınız zaman çok fazla bir payı yok. Ancak gıda fiyatları belirlenmesinde çok önemli bir rol oynar. Çünkü dünyanın en büyük ve en eski taşıma filolarına sahip olmasından kaynaklanıyor.

Şimdi bizde Avrupa'nın en yakın ve en ucuz Rus enerji kaynaklarının geçtiği ülke haline gelirsek, fiyatların belirlenmesinde rol oynarız ve bundan gelecek hem finans hem siyasi birçok avantajın merkezinde oluruz.

"ÇOK YAKINDA CARİ FAZLAYI KONUŞACAĞIZ"

Türkiye'nin yeni ekonomi modelinin temelinde üretim ve ihracat yatıyor. Bunun için sanayinin çarklarının çok hızlı dönmesi lazım. Bu çarkları da doğal gaz ve petrol götürüyor. Siz bunu kendi bulduğunuz petrol ve doğal gaz ile maliyetleri düşürerek yaparsanız, konu hızlı bir şekilde cari fazlaya doğru gidecektir. Çok yakın bir gelecekte cari fazla konuşmaya başlayacağız.

Türkiye'nin enerjide fiyatların belirlenmesinde oynayacağı rol bu yeni keşiflerle birleşince cari dengeye çok net ve direkt bir fayda sağlayacak.