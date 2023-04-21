Ticaret Bakanlığı, Türk boğazlarından transit geçen gemiler ile yurtdışına sefer yapacak Türk veya yabancı bayraklı gemilerdeki yolculara hizmet vermesi için denizlerde de gümrüksüz satış uygulaması olan "duty free" yani "vergisiz alışveriş" sistemini devreye alıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan "Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği"ne göre Türk boğazlarında da havalimanlarında olduğu gibi gümrüksüz satış noktaları kurularak yurtdışına giden ve gelen yolculara ürün satışı yapılacak. Mağazalarda esas itibarıyla serbest dolaşıma girmemiş eşya satılacak. Mağazalar tütün mamulü ve alkollü içki satışı da yapacak.

İSTANBUL VE ÇANAKKALE

Sabah'ın haberine göre, Türk boğazlarından transit geçen gemilerle yurtdışına sefer yapacak Türk veya yabancı bayraklı gemilerdeki yolculara hizmet vermek amacıyla açılacak olan "duty free" mağazaları her iki boğazda da yer alacak. Bu kapsamda açılması talep edilen mağazalar Türkiye gümrük bölgesinden çıkış ve giriş yerleri içinde yer alacak. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda birer adet olmak üzere toplam iki adet satış mağazası açılmasına izin verilecek.

Türkiye'ye girişte ve çıkışta mağazalardan satın alınacak eşyanın pasaport işlemleri tamamlandıktan sonra ve girişte gümrük muayenesinden geçmeden önce alınması şart tutulacak. "Tek durak" uygulamasının faaliyette olduğu kara gümrük kapılarında bulunan gümrüksüz satış mağazaları için bu şart aranmayacak.

İSİMSİZ KARTLA ALIŞVERİŞ

Söz konusu yönetmelikle, isimsiz kredi kartlarıyla da alışveriş yapılabilmesi imkânı sağlandı. Satış mağazalarından, Türk bayraklı gemilere satış yapılabilmesi için bu gemilerin yurt dışı seferde sayılan gemi olduğunun gümrük idaresinden teyit edilmesi şartı getirildi. Gümrüksüz satış mağazası veya deposunun belirtilen faaliyet alanları dışında kullanıldığının tespitinin, mağaza ve depoların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına yol açan bir durum olduğu da yönetmeliğe eklendi.