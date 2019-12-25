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Ekonomi

Yeni dönemin en etkili tasarruf aracı BES

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Türkiye’de BES’in 17 yılda olgunlaşarak tasarruf için cazibe merkezi haline geldiğini ve 2020’den itibaren büyük yatırımların da yeni adresi olacağını söyledi.

25.12.2019  02:08 - Güncelleme: 25.12.2019  02:08

Bireysel Emeklilik Sistemi, kuruluşundan itibaren geçen 17 yılda, 120 milyar lira fon büyüklüğüne ve OKS ile birlikte 13 milyon katılımcı sayısına ulaşarak artık olgunluk dönemine girdi. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Gelişmiş teknolojik alt yapısı, yetişmiş insan kaynağı ve sunduğu avantajlarla Türkiye’de BES artık uzun vadeli tasarrufun çatısı olacak. Yeni düzenlemelerin de devreye girmesiyle BES, daha büyük bir gelişim ve büyüme sürecine girecek. Bu gelişmiş altyapıdan Türkiye daha fazla yararlanacak” dedi.BES’te sağlanan devlet katkısının Avrupa ülkelerinde bile olmadığını ve bunun çok önemli bir avantaj olduğunu belirten Sincek şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hiç zahmete girmeden alacağı bir teşvik var. Asgari ücrete kadar burada devlet, tasarrufunuza ek yüzde 25 veriyor. Yeni dönemde gençlere daha da yüksek bir teşvik konuşuluyor. Geleceğini planlamak isteyenler için çok önemli, kaçırılmaması gereken bir fırsat bu. 2019 yılına baktığımızda sektörün ağırlıklı ortalama getirisi yüzde 22,5 civarında ki hâlâ yıl bitmedi. Burada da yüzde 1-1,5’luk bir getiri sağlasa performans olarak sektör yüzde 24’lerle kapatacak, bu da enflasyonla karşılaştırdığımızda ciddi bir reel getiri. Baktığımızda mevduatlar 11-12’lere kadar inerken emeklilik fonları ağırlıklı getirileri yüzde 20 civarında.”

AVRUPA'DAKİ TÜRKLER DE BES’E KATILABİLİR

Avrupa’daki gurbetçilerimizin de BES’e dahil edilebileceğini belirten Sincek, “Dövizli emeklilik olabilir, yurt dışı gurbetçilerine yönelik çok ses getirebilecek ürünler kurgulanabilir. Faizsiz alternatiflerinin olmasının da çok büyük avantajı var. Bu alanda ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. 5-6 milyon gurbetçi birikimlerini Türkiye’ye getirmiş olur. Hem Türkiye ekonomisine kaynak olur hem de Avrupa’daki vatandaşlarımıza ek bir kazanç fırsatı doğar” dedi.

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