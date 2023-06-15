İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2023 Perşembe / 27 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6791
  • EURO
    25,6907
  • ALTIN
    1469.95
  • BIST100
    5410.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Yeni dönemin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi

Yeni dönemin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 07:52 - Güncelleme:
Yeni dönemin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
ABONE OL

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ile enflasyonla mücadelede atılacak adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

  • Ekonomi Koordinasyon Kurulu
  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  • Hafize Gaye Erkan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.