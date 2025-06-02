Yeni dönemin kapısı aralandı! Kardeş ülke ile savunma alanında iş birliği

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) X hesabından yapılan açıklamada, Finlandiya ile Türkiye arasında savunma sanayisi işbirliğinin gelişmesine katkı sağlayacak mutabakat muhtırasının, Finlandiya Savunma Bakanlığı Kaynak Politikalarından Sorumlu Genel Direktörü ve Finlandiya Milli Silahlanma Direktörü Olli Ruutu ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu anlaşma, NATO Müttefikleri Türkiye ve Finlandiya arasındaki savunma sanayisi işbirliğinin geliştirilmesi ve en iyi seviyeye getirilmesini amaçlamaktadır. Türkiye-Finlandiya Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın her iki ülke ve NATO müttefiklerimiz açısından hayırlara vesile olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Görgün de X hesabından, "Güçlü ortaklıklar, sürdürülebilir barış ve ortak güvenlik vizyonunun temelidir. NATO'nun caydırıcılığını pekiştirecek bu işbirliği, aynı zamanda Avrupa'nın savunma sanayisi entegrasyonuna yönelik önemli bir adımdır. Finlandiya ile imzaladığımız mutabakat muhtırası, ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve kabiliyet geliştirme alanlarında yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır. Müttefiklik ruhunu sanayi vizyonumuzla buluşturuyor, Avrupa-Atlantik güvenliğine katkımızı derinleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

