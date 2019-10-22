Yeni hatlarla uzun mesafeler kısalıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye genelinde şehirler arasındaki mesafeleri kısaltmak amacıyla bin 889 kilometre yüksek hızlı tren (YHT), bin 786 kilometre hızlı tren (HT) ve 429 kilometre konvansiyonel olmak üzere toplam 4 bin 104 kilometre yeni demir yolu yapım çalışmalarının devam ettiğini, 152 kilometrelik hızlı tren hattının yapımının da ihale aşamasında olduğunu bildirdi. Bakan Turhan, 2003 yılında 10 bin 959 kilometre olan toplam demir yolu ağının aradan geçen sürede yüzde 17 artarak 12 bin 803 kilometreye ulaştığını söyledi. Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir, Ankara merkez olmak üzere İstanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Konya koridorlarını kapsayan çekirdek yüksek hızlı demir yolu ağının oluşturulmasının öncelikli hedef olarak belirlendiğini söyledi.

İZMİR’E DE GELİYOR

Bu çekirdek ağın parçası olan ve yapımı devam eden 508 kilometrelik Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi’nde Polatlı-Afyonkarahisar kesiminin kalan altyapı ve üstyapı işlerinin yapımlarına 2020’de başlanmasının planlandığını belirten Turhan, Ankara (Polatlı)-Afyonkarahisar kesiminin 2022’de, Afyonkarahisar-Uşak-İzmir kesiminin de 2023 yıl sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Ankara (Polatlı)-Afyonkarahisar ve Afyonkarahisar-Uşak kesimlerinin altyapı işleri ile Ankara (Polatlı)-Uşak kesimi üstyapı işleri için ihale hazılık çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Turhan, Orta Anadolu’yu Ege ile bağlayacak bu projenin, ulusal demir yolu ağının entegrasyonuna da katkı sağlayacağını bildirdi. Turhan, 405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi’nin altyapı çalışmalarında yüzde 95 fiziksel ilerleme sağlandığını aktararak, “Ankara-Sivas hattının Yerköy-Yıldızeli kesiminde 2020’nin ikinci çeyreğinde işletmeciliğe geçilmesi planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Sivas hattında 12 saat olan seyahat süresi YHT ile 2 saat olacak” dedi.

AVRUPA’YA UZANIYOR

Halkalı-Kapıkule Hızlı Demir Yolu hattının Pekin’den Londra’ya kesintisiz demir yolu projesinin en önemli halkasını oluşturduğuna dikkati çeken Turhan, hızlı treni Avrupa ile buluşturacak 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule HT hattında temelin 25 Eylül’de atıldığını hatırlattı. Bu kapsamda, Edirne-Havsa’dan başlayan hattın yapım çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Turhan, 76 kilometrelik Halkalı-Çerkezköy kesiminde ise ihaleye çıkılması için çalışmaların sürdüğünü, projenin 2024’te tamamlanmasının planlandığını dile getirdi. Bakan Turhan hızlı trenle Adana-Gaziantep arasında 5 saat 23 dakikalık mesafenin 1.5 saate, Konya-Karaman hattında ise 1 saat 13 dakikalık mesafenin 40 dakikaya ineceğini söyledi.

'İMAMOĞLU'NUN YAPTIĞI ZORBALIKTIR'