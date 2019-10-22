Yeni hatlarla uzun mesafeler kısalıyor
Bakan Turhan, 4.104 kilometrelik demir yolu projelerinin sürdüğünü söyledi. Turhan yeni hatlarla Ankara-Sivas arasının 12 saatten 2 saate, Adana-Gaziantep arasının ise 5.5 saatten 1.5 saate ineceğini belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye genelinde şehirler arasındaki mesafeleri kısaltmak amacıyla bin 889 kilometre yüksek hızlı tren (YHT), bin 786 kilometre hızlı tren (HT) ve 429 kilometre konvansiyonel olmak üzere toplam 4 bin 104 kilometre yeni demir yolu yapım çalışmalarının devam ettiğini, 152 kilometrelik hızlı tren hattının yapımının da ihale aşamasında olduğunu bildirdi. Bakan Turhan, 2003 yılında 10 bin 959 kilometre olan toplam demir yolu ağının aradan geçen sürede yüzde 17 artarak 12 bin 803 kilometreye ulaştığını söyledi. Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir, Ankara merkez olmak üzere İstanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Konya koridorlarını kapsayan çekirdek yüksek hızlı demir yolu ağının oluşturulmasının öncelikli hedef olarak belirlendiğini söyledi.
İZMİR’E DE GELİYOR
Bu çekirdek ağın parçası olan ve yapımı devam eden 508 kilometrelik Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi’nde Polatlı-Afyonkarahisar kesiminin kalan altyapı ve üstyapı işlerinin yapımlarına 2020’de başlanmasının planlandığını belirten Turhan, Ankara (Polatlı)-Afyonkarahisar kesiminin 2022’de, Afyonkarahisar-Uşak-İzmir kesiminin de 2023 yıl sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Ankara (Polatlı)-Afyonkarahisar ve Afyonkarahisar-Uşak kesimlerinin altyapı işleri ile Ankara (Polatlı)-Uşak kesimi üstyapı işleri için ihale hazılık çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Turhan, Orta Anadolu’yu Ege ile bağlayacak bu projenin, ulusal demir yolu ağının entegrasyonuna da katkı sağlayacağını bildirdi. Turhan, 405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi’nin altyapı çalışmalarında yüzde 95 fiziksel ilerleme sağlandığını aktararak, “Ankara-Sivas hattının Yerköy-Yıldızeli kesiminde 2020’nin ikinci çeyreğinde işletmeciliğe geçilmesi planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Sivas hattında 12 saat olan seyahat süresi YHT ile 2 saat olacak” dedi.
AVRUPA’YA UZANIYOR
Halkalı-Kapıkule Hızlı Demir Yolu hattının Pekin’den Londra’ya kesintisiz demir yolu projesinin en önemli halkasını oluşturduğuna dikkati çeken Turhan, hızlı treni Avrupa ile buluşturacak 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule HT hattında temelin 25 Eylül’de atıldığını hatırlattı. Bu kapsamda, Edirne-Havsa’dan başlayan hattın yapım çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Turhan, 76 kilometrelik Halkalı-Çerkezköy kesiminde ise ihaleye çıkılması için çalışmaların sürdüğünü, projenin 2024’te tamamlanmasının planlandığını dile getirdi. Bakan Turhan hızlı trenle Adana-Gaziantep arasında 5 saat 23 dakikalık mesafenin 1.5 saate, Konya-Karaman hattında ise 1 saat 13 dakikalık mesafenin 40 dakikaya ineceğini söyledi.
'İMAMOĞLU'NUN YAPTIĞI ZORBALIKTIR'
Bakan Cahit Turhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Haydarpaşa Gar sahası ve Sirkeci Gar sahasının atıl durumda olan bazı bölümlerinin kiralanmasına yönelik iddialarına cevap verdi.
KOMİSYON İNCELEDİ: Şartnamede ‘müştereken ve müteselsilen’ ifadesinin belirtilmesine rağmen teklif mektubu ekinde bu ifadeye yer verilmemiş ve değiştirilmiştir. İhale Komisyonu, yaptığı inceleme neticesinde tüm bu hususları tespit etmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şirketlerinin oluşturduğu ortak girişimi ihale dışı bırakmıştır.
KAMU KAZANDI: Kamunun yüksek kazanç elde etmesinden bir rahatsızlık mı duymaktadır? ‘Yeterliliğe sahip olmadan ihaleye girerim, daha az teklif veririm; ihaleyi de bana vermek zorundasınız’ demek zorbalık değil midir? TCDD, 350 bin lira kira vermeyi teklif eden şirket yerine, 100 bin lira teklif eden ortak girişime bu ihaleyi verse, hukuki ve meşru davranmış olur mu?”
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