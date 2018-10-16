Yeni Havalimanı’na 18 noktadan hizmet 

Program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Uysal, yeni havalimanı ulaşımında konforun ve teknolojinin üst seviyelere taşınacağını belirtti. Uysal “Yeni havalimanımıza ulaşım en iyisi olmalı. Otobüslerimiz en yeni en i temiz haliyle olmalı. Havalimanına yolculuk yapmak isteyenle insanlar en kolay şekilde bilgi alabilmeli. Beş ayrı noktaya uçuş gerçekleşecek yeni havalimanından yılbaşına kadar. Bu süre içerisinde bizim de 18 noktadan otobüslerimiz hazır bir şekilde hizmet verecek. O araçları kullananlarda otobüsle yapacakları en konforlu ulaşımı yapmış olacaklar. Hedefimiz bu. 3’üncü havalimanı dünyada 1’inci ise ona ulaşımda dünyada birinci olacak diyebiliriz” dedi.