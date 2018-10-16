Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Yeni Havalimanı’na 18 noktadan hizmet 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Yenikapı’da İSMEK’in sergi açılışına katıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Uysal, yeni havalimanı ulaşımında konforun ve teknolojinin üst seviyelere taşınacağını belirtti. Uysal “Yeni havalimanımıza ulaşım en iyisi olmalı. Otobüslerimiz en yeni en i temiz haliyle olmalı. Havalimanına yolculuk yapmak isteyenle insanlar en kolay şekilde bilgi alabilmeli. Beş ayrı noktaya uçuş gerçekleşecek yeni havalimanından yılbaşına kadar. Bu süre içerisinde bizim de 18 noktadan otobüslerimiz hazır bir şekilde hizmet verecek. O araçları kullananlarda otobüsle yapacakları en konforlu ulaşımı yapmış olacaklar. Hedefimiz bu. 3’üncü havalimanı dünyada 1’inci ise ona ulaşımda dünyada birinci olacak diyebiliriz” dedi. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çekicinin iş kazası kamerada

Çekicinin iş kazası kamerada

Dağlık alanda inanılmaz keşif

Dağlık alanda inanılmaz keşif

Kanseri önlemek mümkün mü?

Kanseri önlemek mümkün mü?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA