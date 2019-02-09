'Yeni hedefimiz 70 milyon turist 70 milyar dolar gelir'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Hedefimizi 70 milyon turist ve 70 milyar dolar olarak yeniledik.
Bu 70 milyar dolar hedeflerine yetişebilmek için de Türkiye’nin belli noktalarındaki turizmi, Türkiye’nin her alanına yaymamız gerekiyor” dedi. Ersoy, Erzincan’da düzenlenen ‘Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, çok fazla turizm potansiyeline sahip Erzincan’ı şanslı illerden biri olarak gördüğünü söyledi. Kent için doğa sporlarının çok önemli olduğunu ve kentin tarihi yerleri bulunduğunu belirten Ersoy, “Dağcılık turizmine uygun. Ayrıca kanyon var. Kanyon, Erzincan için çok büyük bir değer” diye konuştu. Bakan Ersoy, seçimlerden hemen sonra ‘Turizm Geliştirme Fonu’ adı altında bir çalışmayı yasalaştırarak Meclis’ten geçireceklerini belirtti.
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