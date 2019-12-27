27.12.2019 10:02 - Güncelleme: 27.12.2019 10:02

2020 yılı asgari ücret zammı dün açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu. Yeni asgari ücretin belli olmasının hemen ardından gözler işsizlik ödeneklerine çevrildi. Yeni işsizlik maaşı ne kadar? 2020 işsizlik maaşı hesaplama nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları tüm işsizlik maaşı alacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşsizlik maaşı; Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir. 2020 işsizlik maaşı hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.





YENİ İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020’de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.





Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı.