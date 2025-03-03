Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihracatçılara finansman kolaylığı için yeni kefalet desteği hazırlandığını bildirdi.

Bakanlığın, ihracat eylem planının önemli bir paydaşı olan İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynağıyla ihracatçılar için yeni kefalet destek paketleri sunmaya hazırlandığına dikkati çeken Bolat, "Çok yakında çalışmaları tamamlanacak olan yeni destek paketleriyle ihracatçılarımız, Türk lirası ve yabancı para krediler için yeni kefalet desteklerinden yararlanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, söz konusu desteğin ayrıntılarına ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Toplamda 36 milyar liralık kredi hacmine karşılık gelecek kefalet desteğiyle ihracatçıların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bünyesindeki KOSGEB ile yapılan işbirliği sayesinde dijital dönüşüm projelerine de kefalet desteği sağlanacak. Kurulduğu günden bugüne ihracatçılarımıza 100 milyar lira üzerinde kredi kefaleti sağlayan İGE'ye ve ihracat hedeflerimiz doğrultusunda koordinasyon içinde çalıştığımız, başta Hazine ve Maliye Bakanlığımız olmak üzere, tüm ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. İhracatımızı daha fazla artırmak için çalışmalarımıza bütün hızıyla devam edeceğiz."