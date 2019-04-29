'‘Yeni kıdem’le emekli daha çok para alacak'

Ekonomide alınan tedbirlere ilişkin belediye başkanları ve teşkilat mensuplarına bilgilendirme yapan Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Paketi’nin en çok tartışılan başlığı olan kıdem tazminatı konusunda da önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Albayrak, “Yeni sistemle emekliler daha fazla para alacak” dedi.

ALBAYRAK SUNUM YAPTI

AK Parti kampının ikinci gününde sabah oturumunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sunum yaptı. Edinilen bilgiye göre Bakan Albayrak, alınan tedbirlerle ekonominin rayına oturduğunu ve toparlanma sürecine girildiğini söyledi. “Enflasyonu, 2020’de tek haneli rakamlara düşürüyoruz” diyen Bakan Albayrak’ın, alınan tedbirlerin etkisinin kendisini daha iyi hissettirmeye başladığına vurgu yaptığı ve buna ilişkin bilgileri paylaştığı kaydedildi. Konuşmasında kıdem tazminatı fonuna ilişkin yapılması düşünülen değişiklikten de bahseden Bakan Albayrak’ın, şu anda emekli olanların düşük emekli maaşı aldığını belirtirken, “Bu değişiklikleri yaparsak emekliler daha fazla para alacak” dediği bildirildi.

Albayrak bir süre önce yaptığı açıklamada Kıdem Tazminatı Fonu’nda herkesin mutlu olacağı bir düzenleme yapacağını belirterek “Verilen mesajların doğru okunması lazım. Tüm paydaşların mutabakatıyla bir süreç işleyecek. Daha ortada bir şey yok. Kıdem tazminatı çok sorunlu bir alan. İşçi, işveren, sendika mutsuz. Öyle bir formül üreteceğiz ki tüm paydaşlar mutlu olacak. Sabırlı olalım. Tüm paydaşlarla adım atılacak” demişti.