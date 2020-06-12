AA 12 Haziran 2020 Cuma 11:47 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 11:50

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce, mevcut köprünün bulunduğu noktada kesintiye uğrayan Elazığ-Malatya illeri arasındaki kesimin bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması, yol standartlarının iyileştirilerek daha konforlu ve güvenli ulaşım tesis edilmesi amacıyla 2014 yılında Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapımına başlanan Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'ndeki çalışmalar hızla sürdürülüyor.

- ZAMAN VE AKARYAKITTAN TASARRUF SAĞLAYACAK



Yapımı tamamlandığında bölgedeki 16 il için geçiş noktası olacak köprü ve tünel, lojistik açıdan önemli bir yere sahip.

Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli bünyesinde bulunan her biri 2 bin 400 metreden oluşan toplam 4 bin 800 metrelik çift tüp Kömürhan Tüneli, nihai beton kaplaması dahil tamamlandı.

"Özel teknolojik köprü" sınıfındaki bu köprünün hizmete açılmasıyla Malatya ve Elazığ arasındaki güzergah 1 kilometre kısalacak. Bu sayede zaman ve akaryakıttan da tasarruf sağlanarak ekonomiye katkı sağlanacak.

- İKİ YAKANIN BİRLEŞMESİNE 70 METRE KALDI



Yeni tip koronavirüs ile mücadele sürecinde uygulamaya konulan tedbirlerle belirli bir düzeyde yürütülen çalışmalara normalleşme sürecine girilmesiyle hız verildi.

Büyük ölçüde yerli teknoloji, yerli mühendislik ve iş gücüyle yürütülen gergin eğik askılı tipte, 660 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki modern köprünün 590 metrelik kısmı tamamlandı. Köprünün her iyi yakasının birleşmesine 70 metre kaldı.

Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nin, bağlantı yolları ve ikincil işlerinin tamamlanmasının ardından bu yılın sonunda hizmete açılması planlanıyor.

- DÜNYADA KENDİ ALANINDA 4. SIRADA YER ALIYOR



Ters-Y tipi kule olarak tasarlanan gergin eğik kablolu Yeni Kömürhan Köprüsü, tamamlanan tek pilon ve orta açıklığı 380 metre olması özelliğiyle dünyada kendi alanında 4. sırada yer alıyor.



Köprü orta açıklığını oluşturan 25 (380 m) çelik segmentin 22'sinin imalatı, 20 segmentin de montajı tamamlandı.

Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi'nin tamamlanmasıyla 1 milyon 750 bin metreküp toprak, 180 bin metreküp beton, 6 bin ton demir, 6 bin 650 ton çelik imalatı, 920 ton gergin eğik kablo, 210 ton art germe çelik, 120 bin ton plentmiks temel ile 73 bin ton asfalt işi gerçekleştirilmiş olacak.



İmalatında 7 bin ton çelik kullanılan köprüde, çelik imalatların montajlarının yapılabilmesi için kullanılan kaynak boyu yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğu ise 853 kilometre.