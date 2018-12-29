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Yeni mezunlar eczane açamayacak

Mezun olduktan sonra eczane açmak veya eczanelerde müdür olarak çalışmak isteyen eczacılar, 1 yıl süreyle ‘yardımcı eczacı’ olarak eczanelerde çalışacak.

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Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı kılavuzu yayımladı. Uygulama ile yeni mezunların “eczane eczacılığı” hakkında bilgi ve mesleki deneyim edinmeleri amaçlanıyor. Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacı, çalışacağı eczaneyi kendisi belirleyebilecek. Eczacı, çalışacağı eczaneyi bulamaz ise bölge eczacı odasına başvuracak. . Kılavuz yayımlanmadan önce serbest eczanelerde çalışmaya başlayanlar, yardımcı eczacılık süresini belgelendirecek ve çalıştıkları süre, söz konusu 1 yıldan düşürülecek. Yeni mezun eczacılar, özel hastanelerde de yardımcı eczacı olarak çalışabilecek. Askerliğini hastanede eczacı olarak yapanlar da yardımcı eczacılık yapmış sayılacak. 

 

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