Yeni müjdeler geliyor: 207 kuyu açacağız

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin yeni görev yerinin Akdeniz olması planlanıyor" dedi. Bilgin, yürütülen sondaj çalışmalarıyla Mavi Vatan'ın röntgenini çektiklerini söyledi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra yeniden Akdeniz'de görev yapmasını planladıklarını, Karadeniz'de de işlerin planlandığı gibi gittiğini söyledi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Antalya'da düzenlenen 12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Bilgin, şu anda tuz üstü aramacılığı yaptıklarını dile getirdi. Bilgin, "Arkasından da tuz altı yapılar için tekrar daha derin hedeflere yöneleceğiz. Önce tuz üstü yapıların potansiyellerini anlamak istiyoruz. Mavi Vatan'ın her köşesinde aramalara devam. Biz aslında adım adım, hafta hafta, gün gün, nerede ne yapacağımızı planlamış durumdayız ve o planın gerekliliklerin yapıyoruz" dedi. Sondaj filosunun en güçlüsü Abdülhamid Han sondaj gemisinin bakım çalışmaları için Taşucu açıklarında demirlediğini hatırlatan Bilgin, "Hazırlıkları tamamlamak üzere. Önümüzdeki günlerde yeniden demir alacak. Yeni görev yerinin de Akdeniz olması planlanıyor" dedi.

KARADENİZ GAZINDA CERRAH HASSASİYETİ

Bilgin, Karadeniz'de devam eden çalışmalarla ilgili de son durumu anlattı. Karadan 170 kilometre açıkta ve denizin 2.200 metre altında bir enerji üssü inşa ettiklerine dikkat çeken Bilgin, "20'den fazla ülkeden ürün tedariki yaptık. Deniz altı ekipmanlarımızı, denizin dibine su altı robotlarla indiriyoruz Bu indirme sürecinde ekip arkadaşlarımızı adeta bir cerrah hassasiyetle çalışıyor" diye konuştu.

MAVİ VATAN'A ENERJİ RÖNTGENİ

Yeni müjdeler için de arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Bilgin, denizlerdeki diğer çalışmalarla ilgili de "Fatih sondaj gemimiz, Karadeniz'deki Çaycuma-1'de kuyu sondaj derinliğine ulaşmış vaziyette. Test çalışmalarını bu hafta içinde tamamlayacağız. Diğer taraftan sismik araştırma gemilerimizin de biri Karadeniz'de, diğeri Akdeniz'de. Adeta Mavi Vatan'ın röntgenini çekiyoruz" bilgisini verdi.

207 KUYU AÇACAĞIZ

Öte yandan, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin yüzde 85'i, Sakarya Gaz Sahasındaki deniz operasyonlarının da yüzde 65'i tamamlandı. Bilgin, sadece denizde değil, karada da destan yazıldığını söyledi. Bilgin, "Cumhuriyet tarihin en yüksek sondaj sayısına ulaştık. Bu yıl 55'i üretim olmak üzere, 150 kuyu açtık. Hedefimiz 2023'te 73'ü üretim olmak üzere 207 kuyu açmak" açıklamasını yaptı.