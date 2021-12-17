AA 17 Aralık 2021 Cuma 11:24 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 11:25

Bakan Sviridenko, Ukrayna ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi.

2011'den bu yana STA için 11 kez resmi görüşmeler gerçekleştirildiğini ve sürecin devam ettiğini aktaran Sviridenko, "Ukrayna tarafı (Türkiye ile) mümkün olduğunca ülkenin tüm sektörlerinin faydasını gözeten bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor." ifadesini kullandı.

Sviridenko, Ukrayna iş dünyasının çoğunluğunun Türkiye piyasasına açılmaktan yana olduğuna dikkati çekti. İkili iş birliğinin ana alanlarının bilgi teknolojileri, inovasyon, endüstri, enerji ve enerji verimliliği, lojistik, ulaşım altyapısı ve turizm olduğunu aktaran Sviridenko, "2021'in ilk 9 ayında Türkiye, Ukrayna'yla ticaret hacmi bakımından Çin, Polonya, Almanya ve Rusya'dan sonra 5. sırada geliyor." bilgisini verdi.

- Mal ticareti ocak-eylül arasında yüzde 50 arttı

Yuliya Sviridenko, 12. Ukrayna-Türkiye Hükümetler Arası Ticaret Komisyonu Toplantısı'nda ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak için turizmden enerjiye pek çok konunun görüşüldüğünü hatırlatarak, "Bu sene ocak-eylül için iki ülke arasındaki mal ticareti geçen seneye göre yüzde 50 arttı ve 5 milyar dolara ulaştı." diye konuştu.

Yatırım iş birliği alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirten Sviridenko, 2021'in ikinci yarısında iş birliğinin tekrar canlandığını kaydetti.

- Yeni kamu-özel ortaklığı projeleri yolda

Ukrayna Ekonomi Bakanı Sviridenko, sanayi bölgeleri, imtiyaz anlaşmaları ve kamu-özel ortaklığı alanlarında Ukrayna'ya stratejik yatırımcılar çekmeyi hızlandırmak için çeşitli programlar başlatıldığını ifade ederek, yeni kanunlar sayesinde Herson ve Olvia limanları olarak 2 önemli imtiyaz anlaşmasının imzalanmış olduğuna dikkati çekti.

İmzalanan söz konusu pilot imtiyaz anlaşmalarının kamu-özel ortaklık modelinin Ukrayna altyapısına yatırım çekme anlamında etkinliğinin bir kanıtı olduğunu aktaran Sviridenko, yol ve liman altyapıları alanlarında yeni kamu-özel ortaklık projelerinin de yolda olduğunu ifade etti.

Sviridenko, Türkiye'nin Ukrayna'nın en önemli stratejik partnerlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, iki ülkenin uzun soluklu ve sıkı bağlarının ekonomik ilişkilere de olumlu katkısı olduğunu vurguladı.