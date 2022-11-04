Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı, başkent Bakü'de yapıldı.

Esedov, burada yaptığı konuşmada, toplantının iki ülkenin ilişkilerinin daha da gelişmesine katkı sunacağını belirtti.

Azerbaycan'ın Türkiye ile olan kardeşlik ilişkilerine özel önem verdiğini dile getiren Esedov, iki ülke ilişkilerinin, halkların tarihi kadar derin olduğunu hatırlattı.

Esedov, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin Umummilli Lider Haydar Aliyev'in "Bir millet iki devlet", Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın kederi bizim kederimiz, sevinci bizim sevincimiz" sözlerini şiar edindiğini bildirdi.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin en yüksek seviyede olduğuna dikkati çeken Esedov, Cumhurbaşkanı Aliyev'in "Dünyada birbirine bu kadar yakın olan ve bu kadar destekleyen başka iki devlet yoktur." sözünü hatırlattı.

Esedov, Azerbaycan'ın her konuda gösterdiği destek dolayısıyla Türkiye'ye derin minnettarlık duyduğunu belirterek "44 günlük savaşta gösterilen destek dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, tüm Türk halkına teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bu siyasi ve manevi destek, bize güç verdi. Azerbaycan da her zaman kardeş Türk halkının yanındadır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile Aliyev arasındaki yakın dostluk ilişkilerine de değinen Esedov, "Erdoğan ile Aliyev arasındaki güçlü dostluk sadece iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine değil, tüm Türk dünyasının ilişkilerinin güçlenmesine katkı vermektedir." dedi.

- "İLİŞKİLER İKİLİ FORMATTAN ÇIKTI, BÖLGESEL UNSUR OLDU"

Esedov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ikili format olmaktan çıkarak artık bölgesel bir unsur haline geldiğine işaret eden Esedov, şunları kaydetti:

"Başarılı iş birliğimiz bölgenin kalkınmasına, istikrarına ve güvenliğine büyük katkı veriyor. 44 günlük vatan muharebesinden sonra Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin yeni safhası başladı. Şuşa Beyannamesi, Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerini daha da güçlendirdi. İki halkın tarih, din, dil ve medeniyet birliğiyle bağlandığı bir kez daha tasdiklendi. Dostluk ve kardeşliğini bütün dünyaya gösterdi."

Esedov, Erdoğan'ın Fuzuli ve Zengilan havalimanlarının açılışına ve Bakü'deki Teknofest'e katılmasının, iki ülke arasındaki güçlü bağın göstergesi olduğunun altını çizdi.