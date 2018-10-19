Yeni sistemin ilk bütçesi TBMM’ye sunuldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.Kamu kaynak kullanımında tasarruf ve tedbir hedefleri doğrultusunda hareket edileceği, mali disiplin anlayışına uygun olarak kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanacağı, önceliğini yitirmiş faaliyet ve projelerin sonlandırılacağı vurgulandı. Söz konusu teklif yeni sistemin ilk bütçesi olma özelliği taşıyor.

ÖTV GELİRLERİ YÜKSELECEK

Bütçe teklifinde 2019 yılının vergi gelir hedefleri de belli oldu. Bu yıl mayıs ayında başlatılan Eşel Mobil Sisteminin uygulandığı akaryakıt ürünlerinden elde edilen ÖTV geliri yüzde 20.2 artacak. Alkollü içkilerde özel tüketim vergisi geliri yüzde 23.9, sigarada yüzde 2.8 artacak. Kilerden 2.3 milyar lira daha fazla vergi elde edilmiş olacak.

EĞİTİMİN PAYI ARTTI

Bütçeden en yüksek payı 419.9 milyar lira ile Hazine ve Maliye Bakanlığı aldı. Bu bakanlığı, 113.8 milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı, 103.1 milyar lira ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı izledi. Milli Eğitim’in bütçesinin bir önceki bütçeye göre 21.3 milyar lira artması dikkat çekti. Bütçede, Cumhurbaşkanlığı’na 2,8 milyar lira, TBMM’ye 1.8 milyar lira, MİT Başkanlığı’na 2.1 milyar lira, Diyanet İşleri Başkanlığı’na 10.4 milyar lira kaynak ayrıldı. Sağlık Bakanlığı’na 48.4 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığı’na 46.5 milyar lira, Adalet Bakanlığı’na 18 milyar lira kaynak aktarıldı.

(Akşam)