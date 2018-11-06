Yeni trafik cezaları son dakika zam oranı nedir 2019 yılı Hız, Radar, Kırmızı Işık cezaları ne kadar

Yeni trafik cezalarına ne kadar zam yapıldı? Trafik cezaları son dakika yeni düzenleme nasıl olacak? 2019 yılı Hız, Radar, Kırmızı Işık cezaları ne kadar oldu? Drift yapmanın cezası ne kadar? soruların yanıtları merak konusu oldu. Konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre; Trafik cezaları Türkiye'de en çok ölümleri yaşandığı trafik kazalarında hergün onlarca insan can veriyor. Trafik kurallarına uymamak doğan trafik kazalarının önüne geçmek ve trafikte belli bir düzen oluşturmak için trafik cezalarının ücretlerinde artış yapıldı. Trafik cezalarını artıran, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yeni önlemleri içeren, yabancıların Türkiye’de iş ve işlemlerini kolaylaştıran düzenlemelerin de yer aldığı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Trafik cezalarına artış teklifi meclise taşındı ve genel kurulda kabul edildi. Yeni düzenlemelere göre kemer takmamaktan, trafik ışıklarına uymamaya kadar bir çok trafik kuralı ihlalinde uygulanan cezalar yükseltilecek. Yasa tasarısı onaylandı ve 2019 yılında yeni düzenlemelere geçilecek. Türkiye'de son dönemde özellikle ölüm sebeplerine bakıldığında her yıl yüzlerce vatandaşın trafik kazasında hayatını kaybettiği dikkatlerden kaçmayacak istatistiki bilgi olarak dikkat çekiyor. Başta kırmızı ışıkta geçiş ihlali ve belirlenen hız limitlerinin üstünde araç kullanımı sebepleri olmak üzere bir çok hatalı araç kullanımı bu kazaların başlıca sebepleri arasında. Detaylar star.com.tr'de.



TBMM Başkanlığına sunulan Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirme veya ters yönde araç sürme gibi ihlallere verilen ceza tutarları arttırıldı.Trafik yoğunluğunu bu denli yoğun olduğu ülkeler arasında olan Türkiye'de trafiğin en yoğun il ise günde 15 milyon aracın trafiğe çıktığı İstanbul olduğu biliniyor. Trafikte yaşanan yoğunluğun kargaşaya dönüşmemesi ve sürücülerin hem araç hemde canlarına zeval gelmemesi adına hükümet tarafından çıkarılan ve uyulması katti suretle zorunlu olan uyulmadığı takdirde para cezalarına dönüşen trafik kuralları ile bir düzende tutulmaktadır.





Türkiye'de trafik cezalarının düşük ya da yüksek olması durumu her zaman tartışılır ve özellikle de Avrupa ile mukayese edilir. TBMM'nin yeni yasama döneminde meclisin gündemde en öne aldığı kanun tekliflerinden birisi de trafik cezalarına getirilmesi düşünülen ceza artırımları oldu. Yeni yasa ile bazı cezaların oranı %1000 arttırılarak caydırıcılığı amaçlanıyor.





2017 verilerine göre Türkiye dünyada trafik sıkışıklığının yaşandığı ülkeler arasında 7. sırada yer aldığı daha önce yapılan analizlerle kanıtlanmıştı. Türkiye'de en çok trafik yoğunluğunun yaşandığı İstanbul'da her gün 15 milyon araç trafikte seyrediyor.



İnsanların hatalardan kaçınması ve tekrarlamaması için uygulamaya koyulan trafik para cezaları son dönemde caydırılığını kaybetmesinden ötürü trafik cezalarının tutarlarında güncellemeye gidilerek yeni ceza miktarları arttırıldı. İşte yeni trafik cezası tutarları;



*Trafikte çakar ışık kullananlar 1002 lira para cezası ödeyecek. Aynı suçu tekrar edenler trafikten men edilecek.



Kırmızı ışık ihlalleri de trafik kazalarında önemli bir yer tutuyor. Düzenlemeye göre kırmızı ışık ihlali yapanlara 235 lira ceza kesilecek. 3 defa ihlal söz konusu olursa 30 gün, 3 defadan fazla ihlal söz konusu olursa 60 gün ehliyete el konulacak.



Emniyet şeridi cezası da artık okkalı olacak. Şeridi kullananlara 1002 lira para cezası kesilecek.



Cep telefonu kullanmanın cezası 235 TL'ye yükselecek.



Spin ve drift (makas atmak) olarak ifade edilen tehlikeli hareketleri yapanlar ise 5 bin 10 lira para cezası ile cezalandırılacaklar ve 60 gün trafikten men edilecekler.



Abartı egzoz kullananlara da bin 2 lira ceza kesilecek.

KAYNAK: kamuajans.com