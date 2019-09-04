'Yeni Türkiye’yi hep birlikte inşa ediyoruz'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Orta Anadolu Ekonomi Forumu’na katıldı. Kaan, burada yaptığı konuşmada “Sivas Kongresi ile gücünü halktan alan yepyeni bir otorite çıkmıştı. Bugün bizler, milletimizin desteği ile yepyeni bir Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz. Uluslararası konjonktüre uyumlu milli bir ekonominin yerel unsurlarını ortaya çıkararak ilerliyoruz. Ben de bir sanayiciyim. Gururla söylüyorum ki bir yatırımcıyım. Koşullar ne olursa olsun, memleketimizin bekası uğruna her şerait altında, elini taşın altına koymak gerektiğine inanan, yürekli insanların oluşturduğu bir sermaye platformunun da başkanlığını yapıyorum. Bizler yepyeni bir heyecanla ülkemizin şahlanma serüvenine katkıda bulunmak adına bir tazelenme süreci başlattık. Burada amaç, yeni dünya düzeninin çok kutuplu ver tehditkar resmini görerek milli bir ekonomi hamlesini başlatmaktı" dedi.