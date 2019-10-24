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Yeni vergi paketi Meclis'e geliyor... AK Partili Muş ayrıntıları açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 'Değerli konut vergisi getiriyoruz. Futbolcuların gelir vergisi yüzde 20'ye çıkarılacak.' dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni vergi düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.
 
Muş'un açıklamaları şöyle:
 
Yüzde 7.5 oranında belirlenmiş durumdadır. Konaklama vergisi ihdas etmiş olacağız. Yüzde 2'dir. Hasılat üzerinden alınacak. Bu yıl için 2020'de yüzde 1, 2021'de yüzde 2 olarak uygulanacak. 2020'nin Nisan ayı başında vergi devreye girecektir. Konaklayanlardan alınacaktır. Öğrenci, diplomatlar vergiden istisna olacak.
 
Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarmayı teklif ediyoruz. 100 bin liranın üzerinde gelir elde edenler vergi verecektir. Sporculara yönelik istisnayı kaldırıyoruz. 500 bin lira gelir elde eden gerçek kişilerin kazançlarını beyan etme imkanı getiriyoruz.

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