Yeni yatırımlar için 3 özel endüstri bölgesi daha geliyor

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul, Adana ve Bursa'da 3 özel endüstri bölgesi, Ankara'da ise bir münferit yatırım yeri ilan edildi.

İstanbul'da kurulacak Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ Özel Endüstri Bölgesi'nde insansız hava aracı (İHA) sistemleri ve alt bileşenleri üretilecek. Taarruzi ve muharip olmak üzere 2 yeni İHA platformunun oluşturulacağı bölgede, İHA teknolojilerinin geliştirilerek test edilebileceği SİHA Test Merkezi ve İleri Kompozit Tesisi kurulacak.

Bu yıl itibarıyla kademeli başlaması planlanan 100 milyon dolarlık yatırımın 2024'te tamamlanması bekleniyor. Bölgede yapılacak yatırımla cari açığın 10 yılda 9,7 milyar dolar azalması, 5,9 milyar dolarlık ihracat yapılması ve bin 122 kişiye iş imkanı sağlanması öngörülüyor.

Adana'da kurulacak EMBA Elektrik Üretim AŞ Özel Endüstri Bölgesi'nde de bin 320 megavat güce sahip bir termik santral üretime geçecek. Bölgede yıllık 9,9 milyon megavatlık enerji üretimi planlanırken, söz konusu santral her biri 660 megavat kurulu güce sahip 2 üniteden oluşacak. Ekonomik ömrü 30 yıl olacak şekilde tasarlanan santralin ilk ünitesi 2021'de, ikinci ünitesi 2022'de devreye alınacak. Yaklaşık 1,1 milyar dolara kurulacak santralin inşaat döneminde 3 bin, işletme döneminde ise yaklaşık 550 kişi istihdam edilecek. Santralin tam kapasiteli çalışması durumunda Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 3,3'ünü karşılaması bekleniyor.

Bursa'da kurulacak Gemlik Gübre Sanayii AŞ Özel Endüstri Bölgesi'nde de kimyevi gübre üretimi yapılacak. Bölgede üre üretim tesisinin kurulması planlanırken, söz konusu yatırım proje bazlı devlet yardımı da alacak. Toplam sabit yatırım tutarı 1,5 milyar lira olan yatırımla yıllık 568 ton üre üretilmesi ve 150 kişiye ilave istihdam sağlanması öngörülüyor.

- YENİ NESİL OTOBÜSLERE YÖNELİK ÜRETİM

Ankara'da oluşturulacak MAN Türkiye AŞ Münferit Yatırım Yeri'nde de elektrikli ve sıkıştırılmış doğal gazla (CNG) çalışan hibrit otobüsler başta olmak üzere tüm yeni nesil otobüslere ait komponentlerin üretimleri yapılacak ve Otobüs Geliştirme Test Merkezi kurulacak.

Bu yıl başlayacak ve toplam tutarı 452 milyon lira olacak bu yatırımların 2024'te tamamlanması planlanıyor. Söz konusu yatırımların tamamlanmasıyla 700 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Kurulacak test merkezinde araç ömür, uzun yol otoban, klimatik oda, akustik ses ölçüm, yakıt ölçüm gibi testlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Böylece, bu testler için harcanan yıllık 23 milyon lira karşılığı dövizin yurt içinde kalması hedefleniyor.

- BİNGÖL'DEKİ BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK YATIRIMINA DESTEK ARTIRILDI

Öte yandan, Bingöl'de SÜTAŞ Süt Ürünleri AŞ tarafından gerçekleştirilecek entegre teknik büyükbaş hayvancılık yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda da değişikliğe gidildi.

Buna göre, söz konusu yatırıma sağlanan kurumlar vergisi indiriminde daha önce yüzde 38 olan yatırıma katkı oranı yüzde 50'ye çıkarıldı.

Bu yatırıma sağlanan faiz desteği de sabit yatırım tutarının yüzde 80'ine kadar bir veya birden fazla aracı kurumdan kullanılacak yatırım kredilerine ödenen faiz veya kar payının yüzde 80'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılanacak.

Söz konusu destek, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından kullanılacak sübvasyonlu krediler için uygulanmayacak.

Proje kapsamında Bingöl'de yem bitkisi yetiştiriciliği için firmaya sağlanan irtifak hakkının kapsamı Elazığ, Muş ve Diyarbakır sınırlarındaki bazı alanları da kapsayacak şekilde düzenlendi.