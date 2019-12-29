Yeni yılda 2 bin konut teslim edecek

29.12.2019 01:55 - Güncelleme: 29.12.2019 01:55

Sektörde özellikle son çeyrekte yaşanan gelişmeler moralleri yükseltirken, tüketici tarafından ertelenen talep de satışa dönmeye başladı. Sektörde aralık ayını en moralli kapatan şirketlerin başında da Nef geliyor. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Son bir yıldaki teslimlerimiz 2 bin konutu aştı. 2020 yılında da yine 2 binin üzerinde konut teslim edeceğiz. 14-15 Aralık hafta sonunda, sadece iki günde gerçekleştirdiğimiz 103 milyon TL’lik satış 2020’nin çok daha iyi geçeceğinin işareti” dedi.

5 BİN 475 TALEP

Timur “Kampanya öncesindeki bir haftada 5 bin 475 talep topladık. Bu normalde bizim bir ayda aldığımız talebe eş değer. Dolayısıyla bu iki gün yeni yıl öncesi bize çok moral verdi. 2020 yılında ciromuzu yüzde 30’un üzerinde artışla 1,2 milyar TL’ye yükseltmeyi öngörüyoruz” dedi. Timur son 4 yılda 6 binin üzerinde kronut teslim ettiklerini belirtti. 2018 ve 2019 yıllarında finansal piyasalarda yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen, bu alanda önemli başarılara imza attıklarını da sözlerine ekleyen Erden Timur, “Tahvil ödemeleri bizim için burada çok önemliydi. Son 2 yılda 368 milyon TL tahvil ödemesi yaptık. Bunun dışında finansal kurumlara gerçekleştirdiğimiz ödemeler ile birlikte toplam gerçekleştirdiğimiz ödeme 1,2 milyar TL’yi aştı” dedi.