Yeni yılın müjdeleri
Türkiye 2019’a vatandaşın bütçesini rahatlatacak, hayatını kolaylaştıracak bir dizi müjdelerle girdi. Elektrik, doğalgaz, su indiriminden asgari ücrette artışa, sınırsız iletişimden poşet uygulamasına kadar onlarca madde 1 Ocak’ta yürürlükte.
- YAŞAR KIZILBAĞ
ELEKTRİK, GAZ VE SUDA İNDİRİM
Yeni yılla birlikte elektrik ve doğal gaz fiyatları yüzde 10 ucuzlayacak. İndirim müjdesini geçen hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti. İstanbul’da ise bugünden itibaren su fiyatlarında yüzde 15 oranında indirim uygulanacak. Bugünden itibaren ayrıca su ve elektrik aboneliği de e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
ENGELLİYE CEPTE İNDİRİM
Engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile gaziler, bugünden itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanabilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme bugün devreye girdi. İşitme ve konuşma engelli abonelere dönük operatörlerin çağrı merkezlerinden görüntülü ve yazılı hizmet uygulamasın da Mart 2019’da başlayacak.
MARKETTE POŞET 25 KURUŞ
Bugünden itibaren satış noktalarında plastik poşetler tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilecek. Marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak amacıyla kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500x350 milimetreden küçük poşetleri kapsam dışında olacak. Ayrıca tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler, bazı bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, kuru temizleme, lostra ve benzeri iş yerleri gibi sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde verilen poşetler, kargo poşetleri ile güm rüksüz mağazalarda kullanılan özel poşetler de ücretsiz temin edilecek.
KÖPRÜ VE YOLLARA ZAM YOK
Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen köprü ve otoyollardan geçiş ücretlerine yılbaşında zam yapılmayacak. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri ile otoyollardan araç geçiş ücretleri yılbaşında artırılmayacak. Söz konusu uygulama, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyolları kapsamayacak.
ELEKTRONİK TEBLİGAT ZORUNLU
PTT A.Ş. tarafından oluşturulan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi yeni yılla birlikte yürürlüğe girdi. Böylece tebligatlar elektronik ortamda çok daha hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde alıcısına ulaşacak. Tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler, avukatlar, noterler, arabulucular ve bilirkişiler gibi kanun kapsamında yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilere de tebligatları elektronik yolla yapmak zorunda olacak. Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler isteğe bağlı olarak elektronik tebligat adreslerini 1 Ocak 2019’dan sonra internet üzerinden çevrimiçi başvuruyla ya da PTT merkezlerinden alabilecek.
SINIRSIZ İLETİŞİM BAŞLIYOR
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından geçen yıl hız artırımı yapılan Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulaması dün sona erdi. İşletmeciler, bugünden itibaren itibaren internetin limitsiz kullanılabileceği tarifeleri hayata geçirecek. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle mevcut taahhütlü aboneler, herhangi bir ek ücret ödemeden taahhüt süresinin sonuna kadar tarifelerini limitsiz kullanabilecek, tarife değişikliğine zorlanamayacak. AKN, internet erişiminde belirli bir miktar data kullanımı sonrasında, bağlantı hızının otomatik olarak önceden tanımlanan hız seviyesine düşürülmesi anlamına geliyor.
KOBİ ALACAKLARINA GARANTİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOBİ’lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasını bugün devreye sokuyor. Buna göre milli bir sistem olan Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu kurulacak. Bu sigortayla KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacak.
BURS 500 TL OLDU
Yüksek öğrenimde kredi burs ücreti bugünden itibaren 425 liradan 500 liraya çıkacak. Yeni yılda yüksek lisans öğrencileri 1000 lira, doktora öğrencileri ise 1500 lira burs ya da kredi ödemesi alacak.
ASGARİ ÜCRET 2.020 TL
Asgari ücret bugünden itibaren brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak uygulanacak. Ayrıca bugün yeni istihdam teşvikleri de devreye girecek. İşverene asgari ücret desteği 9 aydan 12 aya çıkacak. Halen 51 il ve iki ilçede işverenlere sağlanan bu destek 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 101 lira, 500’ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için ise 150 lira olacak.
200 BİNE YAKIN PERSONEL ALINACAK
Yeni yılda İŞKUR, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 70 bin kişiyi, kuralar neticesinde kamuya yerleştirecek. 2019 yılında 25 bin sağlık personeli alımı gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı’nda 10 bin, Türkiye Kömür İşletmelerinde 15 bin 500 personele işbaşı yaptırılacak. 10 bin bekçi alınacak. Diyanet, wwtoplam 6 bin 100 personeli istihdam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı ise 20 bin sözleşmeli öğretmeni göreve başlatacak. 2019 yılı engelli öğretmen ataması kapsamında da 500 öğretmen ataması yapılacak. BOTAŞ 186, Emniyet 97 kamu personeli, RTÜK 60, Orman Genel Müdürlüğü 66, Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 96 personel ve 3 engelli işçi, Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 13 memur, TBMM 18 sözleşmeli kamu görevlisi, Sayıştay Başkanlığı 45 memur, Enerji Bakanlığı lisans mezunu 5 denetçi yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı 34 kamu personeli ve Türk Patent ve Marka Kurumu 10 memur alacak.
TİCARİ ALACAKLARA ARACI
İşçi-işveren anlaşmazlığında dava açmadan önce arabulucuya gitmeyi zorunlu kılan düzenlemenin benzeri bugünden itibaren ticari alacaklar için de hayata geçiriliyor. Konuyla ilgili 7155 sayılı yasa 19 Aralık’ta yayımlandı. Buna göre; paranın ödenmemesi, tazminat talepleri, ticari ihtilaflar hakkında dava açılmadan önce de arabulucuya başvurulması dava şartı olacak. Arabulucuya başvurular 6 hafta içinde sonuçlandıracak.
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