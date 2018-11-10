Yeni Yusufeli’nde inşaat tam gaz

Yusufeli yeni yerleşim yeri için mevcut ilçenin hemen üst kısmındaki Yansıtıcılar-Sakut mevkisinde, yaklaşık 150 hektarlık imara açık alanda 3 bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında 1. ve 3. bölgede altyapı çalışmaları tamamlanırken 2. bölgedeki çalışmaların 15 Kasım’a kadar bitirilmesi planlanıyor. Altyapı çalışmalarında yüzde 95’lik gerçekleşme sağlanan yeni yerleşim yerinde, binalar da hızla inşa ediliyor.

TOKİ DE KONUT İNŞA EDİYOR

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, yaptığı açıklamada, kazı ve dolgu işlemlerinin büyük oranda tamamlandığını belirtti. Aytekin, 3. bölgede 15 Temmuz 2017 itibarıyla TOKİ tarafından 334 konut, 6 dükkan, 24 derslikli lise, sağlık ocağı ile ilçe jandarma komutanlığı yapımın sürdüğüne işaret ederek, bu binalardaki kaba inşaatın yüzde 73’ünün tamamlandığını ifade etti. Kaba inşaatı biten binalarda alçı, şap, iç boya, cephe, seramik, fayans, mermer ve çatı imalatlarına başlandığını anlatan Aytekin, “1. bölgedeki altyapı çalışmaları 12 Şubat itibarıyla tamamlanmış olup üst yapı çalışmalarına engel bir durum bulunmamaktadır. Bu bölgede yer alan hükümet konağı, ilçe emniyet amirliği, adliye, PTT, kütüphane, spor salonu, cami, müftülük yapılıyor” dedi.