‘Yeni yuvamızda yeni başarılar yazacağız’
THY’nin ‘yeni yuva’sına ‘büyük göç’ü gece başladı. Tarihi taşınma öncesi basın toplantısı yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı “Yeni havalimanımızda sizlerle yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız” dedi.
Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yapılacak ‘büyük göç’ dün gece itibariyle saat 03.00’da başladı. 45 saatlik taşınma sürecinin en büyük aktörü THY olacak. Kargo dışındaki tüm operasyonlarını ‘yeni yuvasına’ taşıyacak olan THY’nin operasyonu 686 TIR’la yapılacak. ‘Büyük göç’ öncesi Atatürk Havalimanı’nda genel müdür yardımcılarıyla birlikte basın toplantısı yapan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı “Yeni havalimanımızda sizlerle yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız” dedi.
BİRAZ HÜZÜNLÜYÜZ
Aycı, THY markası ve Türk sivil havacılığı için tarihi bir sürecin arifesinde olduklarını ifade ederek “Sevinçliyiz, mutluyuz, gururluyuz ama hem de biraz hüzünlüyüz. Bizlere ve taşıdığımız milyonlarca yolcuya, yüz binlerce çalışana ev sahipliği yapmış, onların anılarını, mutluluklarını, sevinçlerini, kederlerini, her şeyi birlikte yaşadıkları Türkiye’nin en büyük havalimanından, dünyanın en büyük havalimanına, havacılık göçünü başlatmak üzereyiz” dedi.
ŞİMDİ GURUR ANI
Aycı “Bir süredir toplam taşınmanın yüzde 25’ini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Geriye artık büyük kısmı kaldı” dedi. Ayycı “Yaşanan tüm buradaki anılar, hüzünlü anlar şimdi dünyanın en büyük havalimanlarından birine taşınmamızla birlikte adeta büyük bir gurur anına dönüşecek. Göç başladı. Büyük göçün en büyük adımını atacağız. Büyük taşınmanın büyük adımıyla birlikte, biz 45 saatlik süre içerisinde bu taşınmayı tamamlayacağız. Yeni evimize, yuvamıza kavuşacağız” ifadelerini kullandı.
5 İSTASYON KURULDU
Tarihi ana hem tanıklık ettiklerini hem de bu tarihi anın aktörü olduklarını ifade eden Aycı, şunları kaydetti: “Taşınma sırasında zaman zaman hesapta olan, olmayan aksaklıklar meydana gelebilir. Çalıştığımız lojistik firmasıyla birlikte 5 ayrı noktada backup istasyonları kurduk. Bu da ortalama 4 kilometre içerisinde her olaya müdahale şansını bize verdi. Süreçteki akamete uğramalara karşı da planlarımızı hazırladık. Emniyet, Valilik ve İBB bizi destekledi. Bu taşınmayla ilgili olarak Basın Ekspres Yolu, en kritik atar damarı oluşturuyor.” İstanbul Havalimanı’ndan ilk uçuşu başkent Ankara’ya yapacaklarını belirten Aycı “Atatürk Havalimanı’ndan ise son uçuşu Singapur’a yapacağız. THY’nin 86 yılına bastığı bu senemize Atatürk Havalimanı’nın bize verdiklerini hiç unutmayacağız. Yeni havalimanımızda sizlerle yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız” diye konuştu.
Son uçuşun anonsu Turhan’dan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı’na taşınmanın tamamlanması aşamasında Atatürk Havalimanı’ndan kalkacak son uçağın anonsunu gerçekleştirecek. Atatürk Havalimanı’ndan son ticari uçak, Bakan Turhan’ın anonsunun ardından 5 Nisan’ı 6 Nisan’a bağlayan gece saat 02.00’de kalkacak.
SINAVA GİRECEKLER DİKKAT!
Bazı yollar bu gece ve yarın kapalı
Taşınma nedeniyle bazı yollar bu gece 22.00’dan itibaren kapatılacak. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Basın Ekspress yolunun kapatılacağını ve bu yüzden de taşınma esnasında İstanbullular’ın yeni güzergahları kullanmasını tavsiye etti. Bu hafta sonu 2 tane uluslararası fuarın ve Açık Öğretim Lisesi’nin sınavları olacağını hatırlatan Aycı “Özellikle gerek bu fuarlara gelecek olan ziyaretçiler, fuar mensupları ve aynı şekilde açık öğretim lisesi sınavlarına girecek kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Ne olur alternatif yolları o güne bırakmadan öğrenin, güzergahları çalışın. İşiniz akamete uğramasın. Biz hiç kimsenin İstanbulumuzda işinin ve gücünün aksamasını istemiyoruz. Dünyanın en büyük sivil havacılık göçünü de yapmak mecburiyetindeyiz. İstanbullular, bu süreç içerisinde Basın Ekspres Yolu’nun alternatif yolunu kullanarak ne olur trafikte zorluklar yaşamayın” dedi.
TRAFİĞE KAPATILACAK GÜZERGAHLAR
Atatürk Havalimanı-Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti: 5 Nisan saat 22.00-6 Nisan saat 23.59 /26 saat kapalı.
Mahmutbey Batı Kavşağı-İstanbul Havalimanı istikameti: 5 Nisan saat 22.00-6 Nisan saat 10.00 / 12 saat kapalı.
İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspres Yolu: 6 Nisan saat 01.00-6 Nisan saat 10.00 / 9 saat kapalı.
Mahmutbey Batı Kavşağı-Yeşilköy Havuzlu Kavşağı istikameti: 6 Nisan saat 01.00-6 Nisan saat 10.00 / 9 saat kapalı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı istikameti: 5 Nisan saat 22.00-6 Nisan saat 10.00/ 12 saat kapalı.
RAKAMLARLA BÜYÜK GÖÇ
- Gece saat 03.00’da başlayan taşınma işlemi 6 Nisan saat 23.59’da bitecek.
- Taşınma süreci 45 saatte bitecek.
- Taşınma sırasında 686 TIR dolusu ekipman ve 700 THY aracı yollarda olacak.
- İki havalimanında da 12 saat uçuş olmayacak.
- 6 Nisan saat 2.00’da Atatürk Havalimanı’ndan son uçuş Singapur’a yapılacak.
- Son uçuşun ardından Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapatılacak.
- Genel havacılık, bakım onarım, kargo ile özel VIP/CIP uçuşları devam edecek.
Rota İstanbul olacak
İstanbul Havalimanı’nın Türkiye turizmine, ziyaretçi sayısına ve dünyada kargo taşımacılığında mal ve hizmetlerin hızlı bir şekilde ulaştırılmasında çok büyük bir misyonu olacağını vurgulayan İlker Aycı, “Transit yolcunun en önemli rotası İstanbulumuz olacak. Yeni geniş gövde uçaklarımızla daha da büyüyecek filomuzla, yeni havalimanında yeni destinasyonlara da beraberinde uçacağız” dedi. Aycı “Ülkemize uçamayan bazı hava yollarıyla anlaşmalarımızı tazeleyip yeni destinasyonları İstanbul’a ve THY’ye kazandıracağız. İstanbul’a uçacaklar arasında Çin’den gelen hava yolları var. Japonlar’ı da bekliyoruz. Birlikte yeni hikayeleri yaşamak ve yaşatmak üzere sizleri İstanbul Havalimanımıza bekliyoruz” diye konuştu.
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