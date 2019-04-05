‘Yeni yuvamızda yeni başarılar yazacağız’

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yapılacak ‘büyük göç’ dün gece itibariyle saat 03.00’da başladı. 45 saatlik taşınma sürecinin en büyük aktörü THY olacak. Kargo dışındaki tüm operasyonlarını ‘yeni yuvasına’ taşıyacak olan THY’nin operasyonu 686 TIR’la yapılacak. ‘Büyük göç’ öncesi Atatürk Havalimanı’nda genel müdür yardımcılarıyla birlikte basın toplantısı yapan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı “Yeni havalimanımızda sizlerle yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız” dedi.

BİRAZ HÜZÜNLÜYÜZ

Aycı, THY markası ve Türk sivil havacılığı için tarihi bir sürecin arifesinde olduklarını ifade ederek “Sevinçliyiz, mutluyuz, gururluyuz ama hem de biraz hüzünlüyüz. Bizlere ve taşıdığımız milyonlarca yolcuya, yüz binlerce çalışana ev sahipliği yapmış, onların anılarını, mutluluklarını, sevinçlerini, kederlerini, her şeyi birlikte yaşadıkları Türkiye’nin en büyük havalimanından, dünyanın en büyük havalimanına, havacılık göçünü başlatmak üzereyiz” dedi.

ŞİMDİ GURUR ANI

Aycı “Bir süredir toplam taşınmanın yüzde 25’ini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Geriye artık büyük kısmı kaldı” dedi. Ayycı “Yaşanan tüm buradaki anılar, hüzünlü anlar şimdi dünyanın en büyük havalimanlarından birine taşınmamızla birlikte adeta büyük bir gurur anına dönüşecek. Göç başladı. Büyük göçün en büyük adımını atacağız. Büyük taşınmanın büyük adımıyla birlikte, biz 45 saatlik süre içerisinde bu taşınmayı tamamlayacağız. Yeni evimize, yuvamıza kavuşacağız” ifadelerini kullandı.

5 İSTASYON KURULDU

Tarihi ana hem tanıklık ettiklerini hem de bu tarihi anın aktörü olduklarını ifade eden Aycı, şunları kaydetti: “Taşınma sırasında zaman zaman hesapta olan, olmayan aksaklıklar meydana gelebilir. Çalıştığımız lojistik firmasıyla birlikte 5 ayrı noktada backup istasyonları kurduk. Bu da ortalama 4 kilometre içerisinde her olaya müdahale şansını bize verdi. Süreçteki akamete uğramalara karşı da planlarımızı hazırladık. Emniyet, Valilik ve İBB bizi destekledi. Bu taşınmayla ilgili olarak Basın Ekspres Yolu, en kritik atar damarı oluşturuyor.” İstanbul Havalimanı’ndan ilk uçuşu başkent Ankara’ya yapacaklarını belirten Aycı “Atatürk Havalimanı’ndan ise son uçuşu Singapur’a yapacağız. THY’nin 86 yılına bastığı bu senemize Atatürk Havalimanı’nın bize verdiklerini hiç unutmayacağız. Yeni havalimanımızda sizlerle yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız” diye konuştu.