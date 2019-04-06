Yeni yuvaya merhaba

Aylar süren planlama aşaması sonrasında havacılık tarihinin en büyük taşınma operasyonu önceki gece başladı. ‘Büyük Göç’ adı verilen THY’nin Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecinde 6 saatte işlemin yüzde 38’i tamamlandı. Taşınma bugün gece saat 23.59’da tamamlanacak. Taşınma toplam bin 800 personel ve 686 TIR’la gerçekleşiyor. Atatürk Havalimanı’ndan yükünü alarak çıkış yapan TIR’lar, Basın Ekspres Yolu’ndan Mahmutbey Kavşağı’na geçerek, buradan da Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanıyor. Taşınma sırasında polis de güvenlik önlemi alırken güzergahta 5 ayrı noktada ‘backup’ istasyonları kuruldu. Taşınma sırasında Basın Ekspres Yolu da dün gece kapatıldı.

YOLCUSUZ HAVALANDILAR

Taşınma süreci havadan da devam etti. Atatürk Havalimanı’ndan farklı zamanlarda hareket eden THY’ye ait uçaklar dün gün boyu yolcusuz İstanbul Havalimanı’na intikal etti. Toplam 45 saatlik taşınma sürecinde ilk etapta THY’nin 167 uçağının İstanbul Havalimanı’na inmesi bekleniyor. Taşınma planı kapsamında THY’nin filosunda bulunan uçaklar yolcusuz bir şekilde İstanbul Havalimanı’na gelmesi hedeflenmişti.

BÜYÜK GÖÇ BUGÜN TAMAM

Bugün tamamlanacak ‘Büyük Göç’te, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında 10 bir parça malzeme taşınacak. Taşınacak malzemeler arasında 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatları ve çok hassas aletler de bulunuyor. 5 bin TIR hacminde malzemeye eş değer bu yükü taşıyacak TIR’ların 45 saatte kat edeceği toplam mesafe 400 bin kilometre.

ÜÇ KEZ ERTELENDİ

THY’nin İstanbul Havalimanı’na 29-30 Ekim 2018’de taşınması planlanmış, bu tarih 30-31 Aralık 2018’e ertelenmişti. Taşımada kullanılacak 700 adet aracın tescil işlemlerinin tamamlanmaması, gümrük ve emniyet personelinin eğitim ve tayin süreçlerinin tamamlanmaması gibi nedenlerle taşınma önce 3 Mart 2019’a daha sonra da 5 Nisan’a ertelenmişti.