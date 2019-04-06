Yeni yuvaya merhaba
‘Büyük Göç’ adı verilen THY’nin yeni yuvasına taşınma süreci önceki gece başladı. Tarihi taşınma bugün gece saat 23.59’da tamamlanacak.
Aylar süren planlama aşaması sonrasında havacılık tarihinin en büyük taşınma operasyonu önceki gece başladı. ‘Büyük Göç’ adı verilen THY’nin Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecinde 6 saatte işlemin yüzde 38’i tamamlandı. Taşınma bugün gece saat 23.59’da tamamlanacak. Taşınma toplam bin 800 personel ve 686 TIR’la gerçekleşiyor. Atatürk Havalimanı’ndan yükünü alarak çıkış yapan TIR’lar, Basın Ekspres Yolu’ndan Mahmutbey Kavşağı’na geçerek, buradan da Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanıyor. Taşınma sırasında polis de güvenlik önlemi alırken güzergahta 5 ayrı noktada ‘backup’ istasyonları kuruldu. Taşınma sırasında Basın Ekspres Yolu da dün gece kapatıldı.
YOLCUSUZ HAVALANDILAR
Taşınma süreci havadan da devam etti. Atatürk Havalimanı’ndan farklı zamanlarda hareket eden THY’ye ait uçaklar dün gün boyu yolcusuz İstanbul Havalimanı’na intikal etti. Toplam 45 saatlik taşınma sürecinde ilk etapta THY’nin 167 uçağının İstanbul Havalimanı’na inmesi bekleniyor. Taşınma planı kapsamında THY’nin filosunda bulunan uçaklar yolcusuz bir şekilde İstanbul Havalimanı’na gelmesi hedeflenmişti.
BÜYÜK GÖÇ BUGÜN TAMAM
Bugün tamamlanacak ‘Büyük Göç’te, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında 10 bir parça malzeme taşınacak. Taşınacak malzemeler arasında 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatları ve çok hassas aletler de bulunuyor. 5 bin TIR hacminde malzemeye eş değer bu yükü taşıyacak TIR’ların 45 saatte kat edeceği toplam mesafe 400 bin kilometre.
ÜÇ KEZ ERTELENDİ
THY’nin İstanbul Havalimanı’na 29-30 Ekim 2018’de taşınması planlanmış, bu tarih 30-31 Aralık 2018’e ertelenmişti. Taşımada kullanılacak 700 adet aracın tescil işlemlerinin tamamlanmaması, gümrük ve emniyet personelinin eğitim ve tayin süreçlerinin tamamlanmaması gibi nedenlerle taşınma önce 3 Mart 2019’a daha sonra da 5 Nisan’a ertelenmişti.
IST koduyla hizmet verecek
İlk etap açılışı sonrası bayrak taşıyıcının tarifeli ek seferler gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı ‘ISL’ kodu ile temsil ediliyordu. Büyük taşınma sonrası ‘IATA’ kodlarının değişimi gerçekleşecek bugün itibarıyla Atatürk Havalimanı’nın ‘IST’ kodu İstanbul Havalimanı’na verilecek.
Sabiha Gökçen’de taşınma yoğunluğu
Taşınma nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğunluk meydana geldi. Taşınma nedeniyle birçok yabancı hava yolu şirketi planlamasını Sabiha Gökçen Havalimanı’na göre yaptı. Sabah erken saatlerden itibaren yolcular, yoğunluğa neden oldu. Taşınma takvimi boyunca Sabiha Gökçen’e 170’i ilave toplam bin 400 uçağın gelmesi bekleniyor.
Alman basını: Havacılık tarihinin en büyük hamlesi
Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması olan ve ‘Büyük Göç’ olarak adlandırılan Atatürk Havaalanı’nın, İstanbul Havalimanı’na taşınması Alman medyasında büyük yer buldu. Alman basını taşınmayı “Havacılık tarihinin en büyük hamlesi” diye duyurdu. Der Spiegel Dergisi, “Erdoğan’ın prestij projesi için yüzlerce ağır vasıta onlarca kilometre konvoy oluşturdu” ifadelerini kullanarak, taşınma süresinin 45 saat süreceğini, havaalanının başlangıçta 90 milyon yolcuya ve tam kapasiteye ulaştığında zaman 200 milyon yolcuya hizmet vereceğini yazdı. Di Zeit Gazetesi yeni havaalanının Avrupa ile Asya arasındaki hava trafiğinde yeni bir merkez olacağına değinerek yeni havaalanının tam kapasite çalışması halinde dünyanın en büyük havaalanı olacağını vurguladı. Alman kamu televizyonu ZDF taşınmayla ilgili “Daha büyük, daha hızlı, daha ileri” başlığı altında verdiği haberde “Bu, havacılık tarihinin en büyük adımından başka bir şey değil” ifadelerini kullandı. Havacılık sahasının en prestijli haber sitelerinden ‘airliners’ taşınmayla ilgili “10 yıl içinde dünyanın en büyüğü olacak’ başlığını kullandı. Haberin devamında ise ‘Büyük Göç’ “havacılık tarihinin en büyük hamlesi” olarak belirtildi.
BASIN EKSPRES BUGÜN KAPALI
Atatürk Havalimanı-Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti (Basın Ekspres Yolu) dün gece saat 22.00’dan itibaren trafiğe kapatıldı. Trafik bugün saat 23.59’a kadar 26 saat süresince kapalı kalacak. ayrıca dün gece trafiğe kapatılan Mahmutbey Batı Kavşağı-İstanbul Havalimanı istikameti, İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı istikameti de bugün saat 10.00’a kadar kapalı olacak.
12 saat uçuş yok
‘Büyük göç’ün planlanan şekilde başarıyla gerçekleşmesi için Sabiha Gökçen dışında hava trafiği 12 saat duracak. Gece Atatürk Havalimanı’ndan gerçekleşen son uçuşun ardından bugün saat 14.00’a kadar Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatıldı. İstanbul Havalimanı’nda ilk uçuş ise bugün saat 14.00’te yapılacak. İstanbul Havalimanı’ndan icra edilecek uçuşlar taşınmanın ardından belirli bir planla kademeli olarak artırılacak.
HAVAİST’TEN 7/24 HİZMET
HAVAİST, bugünden il genelinde 20 ayrı hat ve 65 durakta 150 otobüsle 7/24 hizmet verecek. Yolcular, ‘HAVAİST’ mobil uygulamasının Android ve IOS işlemciyle de en yakın hareket noktasını, hareket saatlerini, varış süresini öğrenebiliyor. Bu arada İETT de Atatürk Havalimanı’na yanlışlıkla gelen yolcular için İstanbul Havalimanı’na direkt 15 gün süreyle ücretsiz taşıma yapacak.
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