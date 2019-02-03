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Yeniden açılan Mardan 1.000 kişiye iş verecek

7 yıldızlı Mardan Palace, iflasının ardından yeniden kapılarını açıyor. Halkbank’tan Titanic Hotels tarafından kiralanan otel 1.000 kişiye istihdam sağlayacak. 

  • ERDİNÇ AKKOYUNLU
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Antalya’da Hollywood yıldızlarının da katıldığı görkemli bir açılışla 2010 yılında ‘dünyanın en lüks oteli’ olarak lanse edilen Mardan Palace, borçları nedeniyle iflasının ardından bu kez Türk şirketi Titanic Hotels ile sektöre dönüyor. Oteli Halk Bankası’ndan kiralayan Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, “Titanic Mardan Palace’ı 25 Nisan tarihinde hizmete açacağız” dedi. Mardan’ın kendileri için çok büyük bir yatırım olduğunu anlatan Aygün “10 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. Titanic Mardan Palace’ta 1.000 kişiye istihdam sağlayacağız” dedi. 

ZAM YAPMADIK 

Diğer işletmeler fiyatlarına yüzde 70’e varan zamlar yaparken Titanic’teki zam oranının yüzde 10 oranlarında olduğunu ifade eden Aygün “Geçtiğimiz yıl oldukça başarılı bir yıl geçirdik. Resort otellerimizde yüksek sezonda yüzde 100 doluluk, düşük sezonda ise yüzde 85 doluluk yaşadık. Yaz dönemi için şimdiden otellerimizde  yüzde 40 oranında rezervasyon aldık. Bunun yüzde 90’ı yabancı misafir, yüzde 10’u ise yerli misafirden oluşuyor.  Erken rezervasyondan memnunuz ve yeni yıldan oldukça umutluyuz” dedi.

OTELİ YENİDEN TASARLADIK 

Titanic Mardan Palace’de ailelere yönelik hizmetleri geliştirdiklerini anlatan Mehmet Aygün “Lüks saray konseptine sahip olan bu özel konsepti hızla değişen ve yenilenen dünya turizm trendleri ile bütünleştireceğiz. Aile odalarının sayısı artırdık. Aile odalarına çocuklar ve bebeklerin ihtiyaçlarını görebilecekleri ekipmanlar ekledik.  Ana restoran ve A’la Carte restoranların kapasitelerini artırdık, dizaynlarını stilize ettik. Sahil bölgesini yeniden şekillendirdik. İpeksi kum plaj oluşturacağız. Fonksiyonel çok amaçlı çocuk kulübünü yeniden yaptık” dedi. 

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