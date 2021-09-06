Yeniden zirve! Yabancılar atağa geçti, 2 ayda 3 milyar dolar

6 Eylül 2021 Pazartesi 10:06 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 10:07

Pandeminin etkisini en az hasarla atlatan ve bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 ile OECD'de en fazla büyüyen ikinci ülke olan Türkiye, son dönemdeki performansı ile yabancıların radarına girdi. Döviz rezervi 45 ayın, ekonomik güven endeksi 39 ayın en yüksek seviyesine çıkan, işsizliği 3 yılın, cari açığı ise 10 ayın en düşük seviyesine indiren Türkiye son iki ayda yabancı yatırımcıların gözdesi haline geldi.

1.9 MİLYAR DOLAR SWAP'LA GİRDİ

Merkez Bankası verilerine göre temmuz ve ağustosta Türkiye'ye net yabancı girişi, swaplarla birlikte 3 milyar dolara ulaştı. Sadece 4 haftaki giriş ise yaklaşık 900 milyon dolar oldu. Son iki ayda yabancılar swap kanalıyla 1.9, menkul kıymet ve tahvil kanalıyla ise 1.1 milyar dolarlık net giriş gerçekleştirdi.

4 HAFTADA 861 MİLYON DOLAR

Yurtdışında yerleşik kişiler, 27 Ağustos ile biten haftada net 43.1 milyon dolarlık hisse senedi, 60.4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 11.3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı. Böylece son 4 haftada yurt dışında yerleşik kişilerin net alım tutarı hisse senedinde 515.2 milyon dolar, DİBS'te 334.3 milyon dolar ve şirket borçlanma senetlerinde 11.6 milyon dolar oldu. 4 haftadaki toplam giriş 861 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sabah'ın haberine göre Yabancı yatırımcıların hisse senedi portföyü 23.5 milyar dolarla 26 Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yabancı yatırımcının ilgisi Türk Lirası'nı performans olarak zirveye taşıdı. Türk Lirası, ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarını azaltmaya başlayacağı sinyalini verdiği 21 Haziran'dan bu yana dolar karşısında yüzde 5.5 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu. TL'nin ardından ikinci sırada yer alan Meksika Peso'nun dolar karşısındaki değer kazanımı yüzde 2.1'de kaldı. Böylece, TL dolar karşısındaki yükselişte son 2.5 ayda en yakın rakibinin iki katı iyi bir performans sergilemiş oldu.

FAİZDE DÜŞÜŞ

Borsada endeks haziran ortasından bu yana yüzde 9 yükseldi. Borsa İstanbul bu performans ile son 2.5 ayda en fazla yükselen ilk 5 piyasa arasına girdi. Yabancı girişi özellikle faizlerde etkisini gösterdi. Türkiye'nin 10 yıllık tahvillerinin faizi yüzde 16.98 ile 20 Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Türkiye'ye olan ilginin artmasında, enflasyonun önümüzdeki dönemde düşeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi, cari dengedeki iyileşme ve rezervlerdeki toparlanma etkili oldu.

REZERVLER 45 AYIN ZİRVESİNDE

Merkez Bankası'nın verilerine göre, toplam rezervler 27 Ağustos haftasında 9.7 milyar dolar artarak 118 milyar 265 milyon dolarla, 24 Kasım 2017'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Merkez Bankası'nın rezervlerindeki güçlenmede, IMF'den gelen özel çekme hakkı etkili oldu. IMF, 650 milyar dolarlık fonlama programını gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Özel Çekme Hakkı (SDR) temelinde ülkelere kotalarına göre fonlama yapıldı. Bu para ülkelerin Merkez Bankası rezervlerine eklendi. Türkiye'nin payına da 6.5 milyar dolar düştü.

YABANCI FIRSAT KOLLUYOR

Son dönemde piyasaya yabancı girişinin çok belirgin olduğuna dikkat çeken Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "Özellikle BİST 30 hisselerine farklı farklı yabancı fonları giriyor. Kur tarafında suların biraz durulması da bunu etkiledi. Olumlu performans devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarını muhtemelen bu yıl bitmeden azaltmaya başlaması bekleniyor. Bunun dolar tarafına yansımasını izlemek lazım. Fed Başkanı Powell, varlık alımlarını azaltmayı ve faiz artırmayı kavramsal olarak ayrıştırarak bu söylemi dengeledi. Bu nedenle gelişen piyasalar ve TL iyi bir performans sergiliyor.

Aynı zamanda yüksek seyreden enflasyondan dolayı, TCMB'nin erken gevşemeyeceğine yönelik piyasa inancı güçleniyor. Türk piyasası ucuz ve maliyetler giriş için çok uygun. Bu nedenle yabancı, özellikle BIST- 30 hisselerinde fırsat kollamayı sürdürecek. TL'nin durumu ise Fed ve TCMB politika dengesine bağlı olacak. Bu süreçte enflasyonda düşüş sağlanması, reel faiz pozisyonunun rahatlaması anlamında önemli olacak" değerlendirmesinde bulundu.