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Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ihalesinin başvuru tarihi 18 Nisan 2019'a uzatıldı

Rüzgar enerjisinde bin megavatlık kapasite kurulumu ve işletilmesi amacıyla yapılacak Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinin başvuru tarihi 18 Nisan 2019'a uzatıldı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Rüzgar Enerjisine Dayalı YEKA ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı'na ilişkin düzeltme ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce 7 Mart saat 12.00 olarak açıklanan son başvuru tarihi 18 Nisan saat 12.00'ye uzatıldı.

Başvurular, belirlenen tarihe kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'ne elden teslim edilecek. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Başvuruların incelenmesine aynı tarih ve adreste saat 14.00’te başlanacak.

Rüzgar YEKA kapsamında her biri 250'şer megavat olmak üzere Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla'daki bağlantı bölgelerinde rüzgar enerjisi santralleri kurulması için yarışma yapılacak.

Başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 5,50 dolar/cent olarak ilan edilen yarışmalarda, elektrik alım süresi YEKA kullanım hakkı sözleşmelerinin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olarak belirlenmişti.

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