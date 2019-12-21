Yenilenebilir enerji kullanana özel tarife

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) 10. Konferansı: Dünya Enerji Görünümü 2019 Türkiye Lansmanı, bu yıl ‘Küresel Enerji ve İklim Gelişmeleri ve Türkiye İçin Çıkarımlar’ temasıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektriğini yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek” dedi. Dönmez, dünyada giderek artan sera gazı emisyonlarının ancak Ar-Ge ve inovasyonla önlenebileceğini söyledi. Bakanlık olarak bu konuda bir Ar-Ge stratejisi başlattıklarını dile getiren Dönmez, “Bir sonraki etkinliğimizi ocakta hidrojen stratejileri üzerine yapacağız. Sistemde daha fazla yenilenebilir kaynak barındırmanın en önemli noktalarından biri hidrojen sistemleri olabilir” dedi.
YEKA ÇOK ÖNEMLİ
Yenilenebilir enerjide kalkınma stratejisi izlediklerini aktaran Dönmez, “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modelimizle yerli bir sanayi inşa etmekte sonuna kadar kararlıyız. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin yenilenebilir ve temiz enerji teknolojilerinde bölgenin merkez oyuncusu olması için yeni stratejilerimiz olacak. Enerji sektöründe çok önemli yeniliklerin merkezi olmaya adayız” dedi. Dönmez, elektrik piyasalarının bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirterek, “Türkiye’de teknolojiyi alan ve kullanan değil, üreten ve ihraç eden bir ekosistemi inşa etmek zorundayız. Elektriğini tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmak isteyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife modeli çalışmasını başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek” dedi.
DUYARLISI PAHALI
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol da petrol, doğal gaz, kömür ve diğer kaynaklar olmak üzere enerjide bolluk dönemine girildiğine işaret ederek, “Böyle bir dönemde, karar alıcıların enerjiyi makul fiyatlarla ve çevreye en az zararla nasıl vatandaşa ulaştıracağını belirmesi gerekiyor. Çünkü ucuz enerji kaynağı her zaman çevreye duyarlı olmuyor, çevreye duyarlı olan da pahalı olabiliyor” dedi.
KASLOWSKİ: YENİ ENERJİYE DESTEK
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Simone Kaslowski, politika odağının verimli büyümeye çevrilmesi gerektiğini belirterek, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız başta olmak üzere kamunun gerçekleştirdiği reform adımları, iş dünyasına yatırım yapma yönünde cesaret verdi. Piyasalarda rekabetin önünü açacak ve tüketicilere fayda sağlayacak uygulamaların önünü daha da açmalıyız. Yenilenebilir enerji dönüşümünü desteklemeliyiz” dedi.
SABANCI: 100 MiLYAR DOLARLIK YATIRIM
Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı“Elektrik sektöründe 100 milyar doları aşan yatırımlarla kurulu gücümüzün yaklaşık üç kat arttı” dedi. Sabancı “Yenilenebilir enerji alanında YEKA modeliyle yapılan atılımlar, elektrik üretiminde yerli kaynak payında sağladığımız güçlü artış önemli gelişmeler olmuştur” dedi.