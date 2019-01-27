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Yenilenebilir enerji projelerine devlet desteği artırılıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'Elimizde 50 maddeden fazla olan, enerji ve maden kanununda revize öngören teklif var, bunu görüşeceğiz.' dedi.

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Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya'nın partisi için son derece önemli ve özel bir kent olduğunu, şehrin, yerli ve milli duruşu simgelediğini dile getirdi.

TBMM'nin son 15 günde yoğun çalıştığını belirten Turan, şöyle konuştu:

"Meclis, geçen hafta gece 05.30'lara kadar mesaisini sürdürdü. Toplumun beklediği birtakım ekonomik rahatlamaların önünü açan düzenlemelere imza atıldı. Teşviklerle ve asgari ücretteki teşvikle ilgili çok farklı alanlarda onlarca maddeyi toparlayıp muhalefetin de kısmen desteğiyle beraber hayata geçirme imkanı bulduk. İstiyoruz ki Meclisteki bu uyum havası, diğer partilerin de katkı sağladığı atmosfer ile ülkemize katma değer olarak dönsün. Meclisin, kavga etme değil, iş yapma yeri olması lazım. İlla gerginlik, polemik ve kötü görüntüler değil de zaman zaman uzlaşı imkanının da olduğu, kanunların beraber çıkarıldığı atmosfere dönüşmesi lazım. Son bir hafta, on günden beri bunları görmekten keyif duyuyoruz. Üç tane önemli, farklı kanun geçme imkanı buldu."

Aday tanıtım programlarının başladığı günlerde milletvekillerinin seçim bölgelerinde çalıştığını anımsatan Turan, TBMM çalışmalarına kısa süreli ara verildiğini aktardı.

Turan, ara tatilin hemen bitiminde Meclis çalışmalarına hız verileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu an elimizde 50 maddeden fazla olan, enerji ve maden kanununda revize öngören teklif var, bunu görüşeceğiz. Enerji ve madenciliğin bazı sorunlarını çözen, daha pratik iş yapmayı sağlayan, ekonomik imkanları halkın lehine revize eden usul ile ilgili süreci hızlandıran birtakım düzenlemeler öngörüyor. İnşallah 52 maddelik kanun teklifi, 15 gün sonra Meclise gelip sorunsuz, sıkıntısız görüşülür. Bundan sonra da mart seçimlerine kadar ara vermeyi planlıyoruz."

Yenilenebilir enerji projelerine devlet desteği artacak

TBMM Genel Kurulu'nda ilerleyen günlerde görüşülmesi planlanan, "Maden Kanunu ile bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik" yapılmasını içeren teklifte, yenilenebilir enerji projelerine verilecek destek dikkati çekiyor.

Değişiklik teklifine göre, yenilenebilir enerji projelerindeki devlet desteği limitinin 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkartılması, bu limiti de 5 katına kadar artırmaya ve destek miktarını 2 katına çıkarmaya Cumhurbaşkanı'nın yetkili kılınması öngörülüyor.

Maden Kanunu'nun amaç maddesinin milli menfaatlere uygunluk vurgusu ile güçlendirildiği değişiklik teklifinde, madencilik yapacak şirketlerin statüsünde "madencilik" yapabileceğinin yazılı olması şartı kaldırılıyor.

Denetimin etkinleştirilmesinin amaçlandığı madencilik faaliyetinde, izinler kapsamında uygulamada yaşanan birçok sorun da çözüme kavuşturuluyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bünyesinde Bilgi İşlem Dairesi kurulmasını içeren teklifte, dairenin hızla büyümekte ve genişlemekte olan enerji sektörünün şartlarına uyum sağlaması amaçlanıyor.

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