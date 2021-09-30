Yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde yüzde 1 KDV uygulanacak

Reuters 30 Eylül 2021 Perşembe 08:38 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 08:38

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapan kararla, en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenerek yetkili merkez ve satıcılar tarafından teslimi hizmeti (I) sayılı KDV listesine eklendi. Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararın ek (I) sayılı listesinde yer alan hizmetlere %1 oranında KDV uygulanıyor.

Bu oranın uygulanmasında, mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerine ait beyan hesabına, bu kapsamda teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmeyecek.