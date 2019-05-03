Yerel kalkınmaya 1.7 milyar TL destek

Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, 1986 yılında Aksaray’da kurduğu ve bugün 700 bin metrekare alana sahip kamyon fabrikasının şehre ve bölgesine katkılarını araştırdı. Bağımsız iki araştırma şirketi tarafından yapılan sosyal-ekonomik analiz, bugün Aksaray’da 495 milyon Euro’luk yatırım olan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın şehirde büyük bir sıçrama yarattığını ortaya koydu. Mercedes-Benz Türk; üretimiyle, istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile şehirde 33 yılda 1.7 milyar TL’lik ekonomi yarattı. Yerel halk, esnaf, yerel otoriteler, fabrika çalışanları ve aileleri olmak üzere 2 bin kişiyi kapsayan araştırma 9 ay sürdü.

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Orta Anadolu’ya yönelen özel sektör yatırımlarının önemine değinen Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün “ Zaman içerisinde gördük ki Aksaray, yerel kalkınmanın en güzel örneklerinden biri olarak dünyadaki sayılı Mercedes-Benz şehirlerinden biri oldu. Üretimimiz, ihracatımız, AR-GE faaliyetlerimiz, yarattığımız istihdam ve yatırım faaliyetlerimizle hem Aksaray’ın hem de ülkemizin ekonomisine katma değer sağlıyoruz” dedi.

Yatırımın bölgesel gelişime katkısına ve tüm şehirde yarattığı dönüşüme somut bir araştırmayla şahit olduklarının altını çizen Sülün “2017 yılı itibarıyla Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın Aksaray’a ekonomik etkisi 1 milyar 721 milyon TL olarak tespit edilmiştir. 2017’de Aksaray ekonomisinin toplam GSYİH’sı TÜİK verilerine göre 10 milyar 636 milyondur. Aksaray Kamyon Fabrikasının bölgesel ekonomik etkisi Aksaray ekonomisinin yüzde 20’si oranında bir büyüklüğe sahiptir” dedi.