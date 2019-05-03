Yerel kalkınmaya 1.7 milyar TL destek
Mercedes-Benz Türk, Aksaray’daki fabrikasının yerel kalkınmaya etkisini yaptığı bir araştırmayla ölçtü. Buna göre fabrikanın 33 yılda yerel kalkınmaya desteği 1.7 milyar TL oldu.
Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, 1986 yılında Aksaray’da kurduğu ve bugün 700 bin metrekare alana sahip kamyon fabrikasının şehre ve bölgesine katkılarını araştırdı. Bağımsız iki araştırma şirketi tarafından yapılan sosyal-ekonomik analiz, bugün Aksaray’da 495 milyon Euro’luk yatırım olan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın şehirde büyük bir sıçrama yarattığını ortaya koydu. Mercedes-Benz Türk; üretimiyle, istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile şehirde 33 yılda 1.7 milyar TL’lik ekonomi yarattı. Yerel halk, esnaf, yerel otoriteler, fabrika çalışanları ve aileleri olmak üzere 2 bin kişiyi kapsayan araştırma 9 ay sürdü.
KATMA DEĞER İÇİN
Orta Anadolu’ya yönelen özel sektör yatırımlarının önemine değinen Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün “ Zaman içerisinde gördük ki Aksaray, yerel kalkınmanın en güzel örneklerinden biri olarak dünyadaki sayılı Mercedes-Benz şehirlerinden biri oldu. Üretimimiz, ihracatımız, AR-GE faaliyetlerimiz, yarattığımız istihdam ve yatırım faaliyetlerimizle hem Aksaray’ın hem de ülkemizin ekonomisine katma değer sağlıyoruz” dedi.
Yatırımın bölgesel gelişime katkısına ve tüm şehirde yarattığı dönüşüme somut bir araştırmayla şahit olduklarının altını çizen Sülün “2017 yılı itibarıyla Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın Aksaray’a ekonomik etkisi 1 milyar 721 milyon TL olarak tespit edilmiştir. 2017’de Aksaray ekonomisinin toplam GSYİH’sı TÜİK verilerine göre 10 milyar 636 milyondur. Aksaray Kamyon Fabrikasının bölgesel ekonomik etkisi Aksaray ekonomisinin yüzde 20’si oranında bir büyüklüğe sahiptir” dedi.
5 KAMYONDAN 4’Ü AKSARAY’DAN
- Aksaray Kamyon Fabrikası, tüm dünyadaki 3 Mercedes-Benz kamyon fabrikasından biri haline geldi.
- 2018 yılında 250.000’inci kamyon banttan indirildi ve bugün Türkiye’de üretilen her 5 kamyondan 4’ü Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’ndan çıkıyor.
- 33 yılda 260 bini aşkın kamyon üreten Mercedes-Benz Türk, bugüne kadar toplam 56 bin adedi aşkın kamyon ihracatı gerçekleştirdi.
- Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası tek başına Aksaray’ın toplam ihracatının 9 katından fazlasını gerçekleştiriyor.
- Bugün Türkiye’nin toplam kamyon ihracatının yüzde 90’ını Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası gerçekleştiriyor. Yani Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 9’unu Aksaray Kamyon Fabrikası’ndan çıkıyor.
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