‘Yerel para ile ticaret’ anlaşmalara giriyor
İhracat Ana Planı’nda yerel para şartını ortaya koyduklarını anlatan Ticaret Bakanı Pekcan, “Ticareti yerel para ile yapmak için özen gösteriyoru” dedi. Bakan Pekcan melek yatırımcı ağı kurulacağını da belirtti.
Geçen hafta İhracat Ana Planı’nı açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dış ticarette yerel para birimine ağırlık vermek için çalışma yaptıklarını söyledi. Pekcan Yenilenen ticaret anlaşmalarına ‘yerel para ile ticaret’ şartını da koyduklarını söyledi. Pekcan “Dünyada artık hep serbest ticaret anlaşmaları (STA) yapıldığını görüyorsunuz. Avrupa Birliği de ülkelerle STA yapmaya başladı. Biz de kendi STA’larımızı artırırken mevcut STA’ları da güncellemeye çalışıyoruz. Burada da hep yerli paralarla ticareti anlaşma metnine koymak için özellikle önem ve özen gösteriyoruz” dedi.
İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ
Pekcan “Rusya ile yerel paralarla ticaretimiz başladı. Ağırlıkta mı? Değil, ama yine de yüzde 10 civarına ulaştı. Toplamda ise yüzde 5 civarında. Bunu artırma hedefindeyiz” diye konuştu. İngiltere ile şu an için Avrupa Birliği’nden dolayı şu an için bir STA imzalayamadıklarını belirten Pekcan “Ama umuyoruz anlaşmalı bir ayrılık olur. İngiltere Brexit sonrası dört hedef ülke seçti, onlardan birisi de Türkiye. Bu da bizim için önemli. Yani bu fırsatı iyi kullanmak, iyi değerlendirmek durumundayız” dedi.
GENÇLER İÇİN FIRSAT
İhracat Ana Planı’nda özellikle ‘dijitalleşmenin’ön planda olduğunu ifade eden Pekcan “Bir melek yatırımcı ağı kuruyoruz. Yani genç girişimcileri, öğrencileri, melek yatırımcılarla bir araya getireceğiz. Teknoloji seralarında teknoloji tohumları atacağız” dedi. Pekcan, ihracatçıya sunulan diğer avantajları şöyle sıraladı: “Yurt dışında marka tescil edilecekse, tescil giderlerinin yüzde 50’sini, 50 bin dolara kadar destekliyoruz. Yine yurt dışında ofis veya mağaza açıldığı zaman bunlara yönelik olarak yine yüzde 50’si oranında verdiğimiz kira destekleri var. Bunların kimi 100 bin dolar, kimisi 120 bin doları buluyor.”
İleri teknoloji şirketlerin satın alması durumunda da devlet desteği sunulduğunu vurgulayan Pekcan, “Bankadan kredi kullanıldığı zaman, kredi faiz giderlerinin de döviz kredilerinde 2 puana kadar, Türk Lirası kredilerde de 5 puana kadar katkı sağlıyoruz. Faiz giderlerine de 3 milyon dolara kadar destek oluyoruz” dedi.
OYUNDA iHRACAT 1 MiLYAR DOLAR
Son dönemde Türkiye ihracatına önemli katkı sağlayan oyun yazılımları yazan genç girişimcileri örnek gösteren Pekcan, “Serbest bölgelerden destek verdiğimiz, oyun programları yazan çocuklar var. Bizim demir-çelikte alüminyum da dahil olmak üzere 1.1 milyar dolar ihracatımız vardı. Önlem konduktan sonra bu 850 milyon dolara düştü. Bizim oyun programı yazan böyle 23-24 yaşlarındaki çocukların ise ihracatı 1 milyar 50 milyon dolar. Amerika demir-çeliğe vergi koydu, sanki Türkiye battı gibi bir algı oluştu. Oysa diğer yanda oyun programı yazan çocuklar 1 milyar 50 milyon dolar ihracat yapıyorlar. Yani onları destekliyoruz, onlara destek veriyoruz” diye konuştu. Bakan Pekcan, yüksek teknoloji üreten bir firmanın Türkiye’de şu an alabileceği en düşük faizli TL krediyi Eximbank’tan alabileceğini ifade etti.
ÖNCE PERAKENDE SONRA HAL YASASI
Bakanlık olarak bekleyen birçok yasa tasarılarının olduğunu belirten Bakan Pekcan “Önümüzdeki hafta Perakende Yasası gelecek. Arkasından Ürün Güvenliği Yasası, sonra Hal Yasamız var. Bir de serbest bölgelerle ilgili İhtisas Serbest Bölgeleri Yasası var” dedi.
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