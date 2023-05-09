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Ekonomi

Yerinde petrol ve doğalgaz keşfi cevabı: 6.1 milyar doları su satarak elde etmedik

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, petrol ve doğalgaz keşiflerinin seçim malzemesi olarak sunulduğu yönündeki eleştirilerine cevap verdi. Yurt dışında petrol üretiminin 110 bin varile ulaştığını ifade eden Bilgin, 'Geçtiğimiz yıl 6.1 milyar dolar ciro ürettik ve kamuda bir numaralı sıradayız. Bu parayı su satarak elde etmedik.' diye konuştu.

Sabah9 Mayıs 2023 Salı 07:34 - Güncelleme:
Yerinde petrol ve doğalgaz keşfi cevabı: 6.1 milyar doları su satarak elde etmedik
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, muhalefetin petrol ve doğalgaz keşiflerinin bir seçim malzemesi olarak sunulduğu yönündeki iftiralarına yanıt verdi. Bilgin, "TPAO, geçtiğimiz yıl 6.1 milyar dolar ciro üretti; kamuda bir numaralı sırada, özel sektörde de bir numaralı sırada. Biz 6.1 milyar doları su satarak elde etmedik" dedi.

EN YÜKSEK ÜRETİMİ YAPTIK

Yeni keşfedilen ve Şehit Aybüke Yalçın'ın adının verildiği petrol kuyusunun vana açılış töreni için Şırnak'ta bulunan Bilgin, bir grup gazetecinin sorularını cevapladı. Sabah'ın haberine göre, Petrol ve doğalgaz keşiflerinin seçim malzemesi olarak sunulduğu yönündeki eleştirilerine cevap veren Bilgin, "Türkiye'nin geçmiş dönemde yaptığı en yüksek üretimi yaptık da bu ciroyu gerçekleştirdik. Bu, siyasi midir, değil midir? Kasamıza giren dolar hiç siyasi vesaire değil. Bayağı bir dolar. Birisi 'Üretiminiz arttı' dediğinde, 'Hadi canım, sen seçim için söylüyorsun bunu' demek doğru değil. Sizi kasaya götüreyim, bir kapağını bir açsınlar, içeride 6.1 milyar dolar var" dedi.

TPAO'nun yurt dışında da faaliyetlerinin bulunduğunu belirten Bilgin, "Uluslararası projelerde de ortaklıklarımız var. Azerbaycan'da, Rusya'da, Irak'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Libya'da projelerimiz var. Dünyanın her tarafında petrol ve doğalgaz arıyoruz. Malezya ile bir görüşme içerisindeyiz. Aynı şekilde Brezilya'yla bir görüşme içerisindeyiz. Şu anda Azerbaycan'dan, Irak'tan, Rusya'dan toplam üretimimiz 110 bin varil. Yani, bir Aybüke Yalçın. Yaklaşık 70 bin varil de içeride üretim yapıyoruz. Toplamda 180 bin ürün üretimimiz var. İçeride yaptığınız üretim, dışarıda yaptığınız üretime göre çok daha kârlı, çok daha avantajlı. Evet, yurt dışında da arıyoruz, üretiyoruz ama yurt içinde bulmayı ve üretmeyi daha çok seviyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Petrol aramalarında "rezervuarda su çıkmasının" petrolcülerin en çok korktuğu işlerden biri olduğunu ifade eden Bilgin, Şehit Aybüke Yalçın kuyusunda su ile karşılaşmadıklarını söyledi. Bilgin, "Su kontağı nerededir diye görebilmek için ilk tespit yaptıktan sonra 150 metre daha aşağıya gittik ve su görmedik içerisinde. Riskler her zaman var ama biz bunun önlemlerini aldık. Kuyumuzu 2 bin 650 metreden sonra 150 metre daha derinleştirdik. Suyla karşılaşmadığımız için aslında rezervuar kalitesi bizim ilk öngörümüzden daha iyi" bilgisini verdi.

MANİSA'DA DENEME ÜRETİMİNE GEÇİLDİ

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından kurulan Yağbasan 1 deneme-üretim sahasında, Atbaşı sondaj pompasıyla deneme üretimine geçildi. Atbaşı pompasıyla deneme üretim bölge halkını heyecanlandırdı. Bir süre önce kurulumu tamamlanan Atbaşı petrol pompasıyla yüzeye çıkartılan numunelerin ise tankerlerle İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan petrol rafinerisine gönderildiği öğrenildi.

  • petrol
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