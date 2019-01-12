İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4741
  • 6,2804
  • 226.67
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Yerli denizaltı simülatörü donanmanın hizmetinde

Türk savunma sanayisi tarafından üretilen yerli Denizaltı Dalış Simülatörü (DEDAS), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine sunuldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde attığı adımlarla millilik ve yerlilik oranını artırarak gemilerinin inşası, sevki ve bakım-tutumlarını yapabilecek kabiliyet kazandı. 

DENİZLERE YENİ BİR GÜÇ

İleri teknolojiye sahip kuvvetli deniz gücü için çalışan Türkiye, böylelikle denizlerdeki hakimiyetini artırmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda, teknolojik teçhizat, makine, motor, mekanik ve elektronik sistemleri bünyesinde barındıran donanmada, personelin eğitimi de büyük önem taşıyor. Simülatör sistemleriyle personelin eğitimi (seyir, harekat, manevra eğitimi ve benzeri) düşük maliyetle daha verimli, güvenli ve başarılı şekilde gerçekleştiriliyor. Söz konusu ihtiyaçlardan hareketle Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen DEDAS Tedarik Projesi başarıyla tamamlanarak, geliştirilen simülatör Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. HAVELSAN’ın yüklenici olduğu projeyle geliştirilen simülatör sayesinde Preveze ve Gür sınıfı denizaltılarının manevra odası personeline eğitim verilecek. Simülatör, su altında/yüzeyde dalış ve yüzeye çıkma operasyonları ile komuta ve kontrol eğitimi için kullanılmak üzere yazılım ve donanım altyapısı içeriyor.  

İKİ EKSENLİ HAREKET SİSTEMİ

Yerli DEDAS, denizaltının dinamik davranışını simüle etmek için yüksek sadakatli denizaltı matematiksel modeline sahip bulunuyor ve 2 eksenli hareket sistemi sayesinde yalpa ve trim manevralarını aynen simüle edebiliyor. 

Yunanistan´da ele geçirilen uyuşturucu PKK/PYD´nin çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

29 ilde duyurdu: Ocak sonunda yapılacak

29 ilde duyurdu: Ocak sonunda yapılacak

Financial Times'tan yeni iddia: Aday olabilir

Financial Times'tan yeni iddia: Aday olabilir

Hakkari'de teröristlerin kış üstlenmesine darbe

Hakkari'de teröristlerin kış üstlenmesine darbe

İran karşıtı zirveye katılıyor

İran karşıtı zirveye katılıyor

Suriye sınırında dev hareketlilik

Suriye sınırında dev hareketlilik

Kritik görüşme için ABD'den açıklama

Kritik görüşme için ABD'den açıklama

Yüz binler oraya koştu! Görenler kendini Mars'ta zannediyor

Yüz binler oraya koştu! Görenler kendini Mars'ta zannediyor

İran'dan korkutan hamle: Sonik radar sistemine sahip

İran'dan korkutan hamle: Sonik radar sistemine sahip
 

POPÜLER HABERLER

Yunanistan´da ele geçirilen uyuşturucu PKK/PYD´nin çıktı

Yunanistan´da ele geçirilen uyuşturucu PKK/PYD´nin çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA