Yerli denizaltı simülatörü donanmanın hizmetinde

Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde attığı adımlarla millilik ve yerlilik oranını artırarak gemilerinin inşası, sevki ve bakım-tutumlarını yapabilecek kabiliyet kazandı.

DENİZLERE YENİ BİR GÜÇ

İleri teknolojiye sahip kuvvetli deniz gücü için çalışan Türkiye, böylelikle denizlerdeki hakimiyetini artırmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda, teknolojik teçhizat, makine, motor, mekanik ve elektronik sistemleri bünyesinde barındıran donanmada, personelin eğitimi de büyük önem taşıyor. Simülatör sistemleriyle personelin eğitimi (seyir, harekat, manevra eğitimi ve benzeri) düşük maliyetle daha verimli, güvenli ve başarılı şekilde gerçekleştiriliyor. Söz konusu ihtiyaçlardan hareketle Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen DEDAS Tedarik Projesi başarıyla tamamlanarak, geliştirilen simülatör Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. HAVELSAN’ın yüklenici olduğu projeyle geliştirilen simülatör sayesinde Preveze ve Gür sınıfı denizaltılarının manevra odası personeline eğitim verilecek. Simülatör, su altında/yüzeyde dalış ve yüzeye çıkma operasyonları ile komuta ve kontrol eğitimi için kullanılmak üzere yazılım ve donanım altyapısı içeriyor.

İKİ EKSENLİ HAREKET SİSTEMİ

Yerli DEDAS, denizaltının dinamik davranışını simüle etmek için yüksek sadakatli denizaltı matematiksel modeline sahip bulunuyor ve 2 eksenli hareket sistemi sayesinde yalpa ve trim manevralarını aynen simüle edebiliyor.