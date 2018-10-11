Yerli girişimciye destek!

Konuyla ilgili bilgi aldığımız Desen ERP kurucu ortağı Yücel Dağlar, birçok firmanın fiyatlara döviz ve enflasyondaki artışın da üzerinde zam yaptığı sırada nasıl ve neden böyle bir kampanya kararı aldıklarını şöyle açıkladı: “Ülke olarak üreticilerin ve ticaret erbabının işine dört elle sarılıp, kendi işine odaklanmasını önemsiyoruz. Piyasalardaki belirsizliğin geçici olduğunu düşünüyoruz. Yerli ve gerçekten katma değerli bir üretici olarak bu süreci tüm müşteri ve tedarikçilerimizle işbirliği yaparak aşabileceğimize inanıyoruz. Bu amaçla önceliği küçük ölçekli işletmelere verdik. Çünkü onlar ekonominin kılcal damarlarını oluşturuyorlar. Biz de onlara hem ekonomik destek olsun, hem de işlerini daha hızlı, daha kolay yapabilsinler diye normalde 3.500 TL satılan Desen POS ve PYS perakende yazılım çözümlerimizi ücretsiz sunmaya karar verdik. Donanım tedarikçilerimizle görüşerek bu firmalara özel fiyatlarla ihtiyaçlarını giderme olanağı da sağladık. Neticede kampanyadan yararlanacak bir işletmenin yazılım ve donanım satın alma maliyeti toplamda yarı yarıya azalmış oldu.”

Restoran ve perakende otomasyon yazılımlarının fiyatları, üreticileri yerli de olsa genelde dolar bazında ve 500 $ – 1.500 $ arasında değişiyor. Donanım ise zaten ithal olduğundan dövize endeksli olarak satılıyor ve son günlerde ancak nakit ve liste fiyatından alınabiliyor. Tüm bu avantajlar hesap edildiğinde, Desen POS’un sunduğu fırsat küçük ölçekli girişimlerin bütçesine hatırı sayılır bir katkı sağlayacak gibi görülüyor.

Yücel Dağlar kampanya başvurularının nasıl yapılacağını ise şöyle açıkladı: “Bu sene 'Bayim Olur Musun? 2018 Fuarı'na katılıyoruz. Fuar tüm sektörlerin bir araya geldiği dinamik bir ortam. Yararlanmak isteyen herkesi 11-14 Ekim tarihleri arasında CNR'deki standımıza bekliyoruz. Tabii erken davrananlar avantajlı olacak. Çünkü, kampanya dahilinde ücretsiz vereceğimiz yazılım sayısı da, kaliteli hizmet verebileceğimiz sayıyla sınırlı olacak.”