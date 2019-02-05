Yerli kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 60'a yükseldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretiminde yerli kaynakların payının bu yılın ocak ayında yaklaşık yüzde 60'a yükseldiğini bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, elektrik üretiminde yerli kaynakların payının geçen yıl ocakta yaklaşık yüzde 45 olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini her geçen gün artırdığını belirten Dönmez, "Yeni yıla yerli ve yenilenebilir bir başlangıç yaptık. Türkiye enerjisini yeniliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez'in paylaştığı bilgilere göre, Türkiye'nin elektrik üretiminde yerli kaynakların payı bu yılın ocak ayında yaklaşık yüzde 60'a çıktı.

Doğal gaz ve kömürün payında düşüş

Söz konusu paylaşıma göre, geçen yıl ocakta hidrolikten üretilen elektriğin payı yüzde 17,03 olarak hesaplanırken bu yıl yüzde 30'a yükseldi.

Rüzgarın elektrik üretimindeki payı yüzde 7,21'den yüzde 8,40'a, güneşin payı yüzde 0,99'dan yüzde 1,52'ye çıktı.

Jeotermal kaynaklardan gerçekleştirilen elektrik üretiminin payı da yüzde 2,48'den yüzde 2,96'ya yükseldi.

Atıklardan elektrik üretiminin payı yüzde 1'den yüzde 1,31'e yükselirken, sıvı yakıtların payı da yüzde 0,32'den yüzde 0,53'e çıktı. Doğal gazın üretimdeki payı yüzde 33,58'den yüzde 20,03'e düştü.

İthal kömürün elektrik üretimindeki payı da geçen yıl ocakta yüzde 21,82 olarak kaydedilirken bu yıl ocakta yüzde 19,74'e geriledi. Aynı dönemde yerli kömürün üretimdeki payı da yüzde 15,57'den yüzde 15,51'e indi.