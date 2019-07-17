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Yerli klavyeden ‘milli emojiler’

Türk Telekom’un Türkiye’nin ilk milli dijital klavyesi olarak hayata geçirdiği TAMBU, Dünya Emoji Gününe özel olarak yepyeni emojiler hazırladı.

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TAMBU ‘tambuji’ olarak adlandırdığı kendine has emojileri, yeni ifade eklemeleriyle daha da zenginleştirdi. Türk Telekom Dijital ve Siber Güvenlik Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ramazan Demir, “TAMBU sayesinde teşekkür ederken ‘eyvallah’, evlenene, çocuğu olana ‘çeyrek altın’ ve ‘nazar boncuğu’ gönderebiliyoruz. Gelen kullanıcı talepleri doğrultusunda Dünya Emoji Günü’nde bu tambujilerimize 5 adet daha yeni hareketli emoji ekledik” dedi. 

TERLİK ATAN ANNE

Demir şunları söyledi: “Sevgiyle ilgili içerikler hem Tambu’da hem de diğer platformlarda çok kullanıldığı için ‘kafasında kalpler uçuşan’ bir Tambuji yaptık. Türklere özgü üç adet tambujimiz var: Bunlardan biri annelerin çocuklara terlik atmasından yola çıkarak tasarladığımız ‘üstüne terlik gelen emoji’, bir diğeri ise Türklere özgü bir alışkanlık olan çekirdek çitlemekten ilham aldığımız ‘çekirdek çitleyen emoji’. Tambu’da ay yıldız içeriğinin çok kullanıldığını gördük. Örneğin, ay yıldızlı temamız 1,2 milyon kere indirildi. Bundan yola çıkarak ‘ay yıldızlı bir kalp emojisi’ tasarladık. Bir de insanların günlük hayatta eksikliğini çektiğini düşündüğümüz ‘dua eden emoji’miz var.”

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