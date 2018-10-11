Yerli kömürde ruhsat devriyle 15.500 kişiye iş

İstihdam hamlesi hız kesmeden devam ediyor. En çok istihdam sağlayan sektörlerden biri olan madencilikte de özelleştirmelerle yeni istihdamlar oluşturuluyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) ait 7 saha özel sektöre devrediliyor. Ruhsat devirleriyle birlikte 15 bin 500 kişiye ek istihdam sağlanacak. Maden ruhsatlarının devriyle ilgili düzenlenen imza törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yerli kömür üretiminde yeni bir süreci başlatıyoruz. TTK ve TKİ’ye ait 7 sahanın ruhsat devriyle, potansiyeli yüksek bu alanları üretime açıyoruz, milletimizin hizmetine sunuyoruz. Son yıllarda artan arama çalışmalarıyla kömür rezervlerimizi yüzde 100’den fazla bir oranda artırdık. Ancak mevcut potansiyelimiz bu rakamın oldukça üzerinde. Şimdi bu yüksek potansiyeli hep birlikte harekete geçirme vakti geldi” dedi.

YENİ OLANAKLAR

TTK ve TKİ’ye ait söz konusu ruhsat devriyle kaynakların ekonomik, güvenli ve verimli bir şekilde değerlendireceğini belirten Bakan Dönmez “TTK’ye ait alanlarda yıllık ilave 3 milyon ton, TKİ’ye ait alanlarda ise ilave 15,6 milyon ton üretim gerçekleştireceğiz.TKİ’nin ruhsatlarında 25 ila 30 yıl olarak öngörülen proje sürecince yaklaşık 72.3 milyar lira değerindeki yerli kömür ekonomiye kazandırılacak. Söz konusu dönemde sahalardan kamuya 21 milyar lira gelir akışı sağlanacak” diye konuştu. TTK’nin ruhsat alanlarında ise yaklaşık 203 milyon tonluk bir üretim sahasının yatırımcılara açılacağını aktaran Dönmez, “Böylece sözleşme süresince 25 milyar liralık ithal kömür ikamesi sağlayacağız. Yeni yatırım ve üretimler beraberinde yeni istihdamları da getirecek. Devredilen sahalarda toplamda 15 bin 500 kişilik yeni istihdam olanakları yatırımcılar tarafından sağlanacak” diye konuştu.

SÖZLEŞMEYE İMZA

Türkiye’de mevcut kömür üretiminde yaklaşık 35 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Dönmez, sahaların devriyle bu sayının yaklaşık yarısı kadar ilave istihdamın tek kalemde sağlanacağını söyledi. Bakan Dönmez, kömür sektöründe böylece 50 bini aşkın kişinin çalışma imkanı bulacağını ve dolaylı yoldan 500 bin kişilik bir istihdam imkanına kavuşulacağını bildirdi. Daha sonra, TTK ile Erdemir Madencilik, TÜMAŞ ve Emsa Enerji yetkilileri ruhsat devir sözleşmesi imzaladı. Ayrıca, TKİ ile İmbat Madencilik, FERNAS, Koç Holding’e ait Demir Export AŞ ve Yapı-Tek arasında da sözleşmeler imzalandı.