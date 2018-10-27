Yerli mayın avcısı ‘Memed’ göreve başladı
Türk savunma sanayisinin son dönemde yürüttüğü özgün ve milli ürün geliştirme çalışmaları sonunda ortaya çıkan metal dedektörü ‘Memed’, mayın tarama birliklerinin kullanımına sunuldu.
Askeri standartlardaki yüksek ve düşük sıcaklıkta çalışma ve şok testlerini başarıyla geçen yerli ‘mayın avcısı’, güvenlik güçlerinin gerçek hedef mayınları üzerinde yapılan tespit testlerini de başarıyla tamamladı ve envantere dahil edildi. ‘Memed’, kamu güvenliği alanında faaliyet gösteren mühendislik ve üretim şirketi MESAN Elektronik Sanayi Ticaret AŞ tarafından geliştirildi..
TESPİTİ GERÇEKLEŞTİRİYOR
Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak geliştirilen yerli mayın avcısı sahadaki benzeri birçok üründen üstün özelliklerle donatıldı. ‘Memed”’ hızlı toprak uyumlama fonksiyonuyla normal, mineralli, killi, kireçli, çamurlu ve benzeri arazi yapılarında hedefleri tespit edebiliyor. Dedektör, mayın tarama faaliyetlerinde görev alan saha kullanıcılarının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Ergonomik yapısıyla uzun süre operasyon yapabilme imkanı sağlayan ‘Memed’, sıkça karşılaşılan anti-personel ve anti-tank mayınlarını rahatlıkla tespit edebiliyor.
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