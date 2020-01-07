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Ekonomi

Yerli otomobil fiyatları ne kadar olacak? Yerli otomobil ön sipariş başvurusu ne zaman yapılacak?

Yerli otomobil fiyatları ne kadar olacak? Yerli otomobil ön sipariş başvurusu ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin yerli otomobili geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile tanıtıldı. Yerli otomobilin SUV ve sedan modelleri bir arada gösterildi. Türkiye'nin Otomobili, yollara çıkacağı 2022 yılına kadar TOGG'un öncülüğünde yayılımını sağlayacak. Yerli otomobil hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

07.01.2020  11:49 - Güncelleme: 07.01.2020  11:49

İlk örneği tamamlanan yerli otomobilin görücüye çıkmasının ardından vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında yer aldı. Yerli otomobil fiyatları ne kadar olacak? Yerli otomobil ön sipariş başvurusu ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yerli otomobilin SUV ve sedan modelleri bir arada gösterildi. Türkiye'nin Otomobili, yollara çıkacağı 2022 yılına kadar TOGG'un öncülüğünde yayılımını sağlayacak. Yerli otomobile dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

YERLİ OTOMOBİL FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Yerli otomobil fiyatları henüz belli olmadı. Yerli otomobil fiyatları belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

YERLİ OTOMOBİL ÖN SİPARİŞ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Gürcan Karakaş, yerli otomobil ön siparişlerinin ne zaman yapılacağı sorusuna şu cevabı verdi;

"Doğru, zamanı geldiğinde siparişler olur. Pazartesi ön siparişini çıksam çok güçlü PR olur. 6-8 ay sonra 1 sene sonra olan siparişlerde bizim insanımızda değişiklik oluyor. Fabrikamızın temelini atalım bir şeyler ortaya çıksın, yaklaşalım. O talep bir yere gitmeyecek."

FABRİKA NE ZAMAN YAPILACAK?

Gürcan Karakaş fabrika ne zaman bitecek sorusuna ise şu cevabı verdi;

"Mühendislik çalışmaları yoğunlukta olarak göreceğiz. Önümüzdeki senenin şubat-martından itibaren olup olmadığına bakıp, simülasyonlarla çalışmaları devam edecek. Önümüzdeki senenin nisan, mayısında temelini atarız. 18 ay kadar sürer. Deneme üretimleri başlar. Biz her şeyi 2022'nin son çeyreğine yetiştirmek istiyoruz.

* 30 bin araç 15 sene içinde satılacak. Yılda 2 bin, 3 bin 500 araç eder. İhracat hedeflerimizi iddialı hedeflemedik. Çok yanlış temele oturtmak istemedik. Yüzde 10 şeklinde öngörümüz var. Fabrika kurulunca artırılacak bir rakam bu.

* Belli noktaya gelince piyasaya çıkıp kesintisiz bir iletişim yapacağız. Twitter'da ilk gün her saniye takipçimiz oldu. Instagram hesabını da dün açtık. "

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