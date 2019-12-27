27.12.2019 09:47 - Güncelleme: 27.12.2019 09:47

Türkiye'nin heyecanla beklediği Türkiye'nin Otomobili'nin yürüyen ilk ön gösterimi, bugün gerçekleştirilecek.Tanıtımı yapılacak yüzde 100 elektrikli C-SUV modelin dışında, daha sonra üretilmesi planlanan sedan modele ilişkin de detayların paylaşılması bekleniyor. Yerli otomobil parçaları nerede üretilecek? Yerli otomobil ne zaman seri üretime geçecek? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yerli otomobil hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..





YERLİ OTOMOBİL PARÇALARI NEREDE ÜRETİLECEK?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yerli elektrikli otomobil üretimine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak ve proje bazlı devlet yardımı verilecek.









YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN SERİ ÜRETİME GEÇECEK?

Türkiye'nin otomobil üretim yolculuğunda süreç, yola çıkılırken planlandığı şekilde devam ediyor.





TOGG CEO'su Karakaş, yurt içinde ve yurt dışında ağırlıklı olarak yeni ulaşım modelleri ve teknolojileri hakkında düzenlenen toplantılarda yaptığı konuşmalarda, 2022'nin ortalarında Türkiye'nin elektrikli aracını piyasaya sürmeye başlayacağını ve bu aracın piyasaya çıktığı tarihte rakipleriyle aynı seviyede otonom sürüşe hazır olacağını belirtmişti.





Karakaş, bu yılın mayıs ayında Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen bir toplantıda ise "Türkiye'nin otomobilinde 2022 yılında piyasaya çıkana kadar, her hafta, her ay ne yapacağımız programlandı. Planı tıkır tıkır işletiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.





TOGG olarak şarj altyapısından nesnelerin bağlantısına, yeni startuplardan yeni yan sanayilere kadar geniş bir mobilite ekosistemi oluşturacaklarını aktaran Karakaş, "Türkiye’nin teknoloji konusunda sinerji yaratacak şirketleri bünyemizde. Büyüyen segmente yatırım yapacağız. 2022 yılında C segmentte elektrikli SUV araçla pazara giriyoruz. 2-3 yıldan sonra AB merkezli ihracat pazarlarına yönlendirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.





Karakaş, kasım ayında, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) düzenlediği Vizyoner Zirvesi'nde yerli otomobilin banttan ineceği açıklanan 2022'nin kısa bir süre olduğuna dair bir yorum üzerine ise "Bu soruyu biz de kendimize sorduk.



