Yerli Otomobil TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Bizi izlemeye devam edin

18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:42 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:42

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile satışa çıkmak için artık gün sayıyor.

Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan yerli otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada üretilecek ve buradan yollara çıkacak.

ÇALIŞMALARDA SON DURUM

TOGG'un aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "bir fabrikadan daha fazlası" olarak tanımlanan Gemlik tesisinde inşaat çalışmaları sürüyor.

TOGG Twitter hesabından paylaşılan videoda, tesisteki çalışmalar hakkında yeni bilgiler verildi ve "Montaj tesisinden enerji tesisine, su işleme tesisinden arıtma tesisine; TOGG Gemlik Tesisi, planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bizi izlemeye devam edin." ifadeleri kullanıldı.

GELECEK YIL İLK MODEL BANTTAN İNECEK

TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.

Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak. 2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68'e kadar ulaşacak. 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretilecek.