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Ekonomi

Yerli otomobilden yeni fotoğraf geldi: Aynalar yerli yerinde

Türkiye’nin otomobilinden yeni bir kare paylaşıldı. Yerli otomobilde ayna yerine kameralı sistemin olacağı yönündeki iddiaların aksine, araçta aynaların olduğu görüldü.

24.12.2019  14:37 - Güncelleme: 24.12.2019  14:46

Yerli otomobilin geliştirilmesi üstlenen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, yerli otomobilin 27 Aralık'taki resmi tanıtıma kadar her gün saat 14.30'da otomobil ile ilgili yeni bir fotoğraf paylaşılacağını bildirmişti.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun Twitter hesabından yapılan yeni paylaşım şöyle:

"AYNALAR YERLİ YERİNDE"

Yerli otomobilde ayna yerine Audi'nin SUV modeli e-tron'da da yer alan kameralı sistemin olacağı öne sürülmüştü. Ancak yerli otomobilin yeni fotoğrafıyla bu iddialar yalanlanmış oldu. 

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