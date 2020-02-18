İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0593
  • EURO
    6,5628
  • ALTIN
    307.678
  • BIST100
    120792
Ekonomi

Yerli otomobile müthiş sistem: Maliyet düşecek!

Türkiye'nin Otomobili, altyapısını yerli girişim firmalarının oluşturduğu simülasyon sistemi üzerinden test ediliyor. Bu yolla geliştirme sürecinde optimizasyon yapılması sağlanarak hem test süreleri hem de maliyetler düşürülüyor.

IHA18 Şubat 2020 Salı08:24 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 08:24

Yerli otomobil, otomobilin fiziksel özelliklerini birebir yansıtan bir matematiksel modeli simüle ederek geliştiriliyor.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG)paylaştığı videoda anlatılanlara göre; savunma ve havacılık sanayiinde yetişmiş uzmanların önderliğinde geliştirilen model, tehlikeli manevraları riske girmeden gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Böylece, otomobil üzerinden test edilecek taşıt dinamiği, sürüş değerlendirmeye veya aktif güvenlik sistemleri teknolojilerini otomobilin fiziksel prototip sürecinden önce deneyimlenmesini sağlayan bir test ve geliştirme ortamı sunuyor.

Sistemin alt yapısı yerli girişim firmalarıyla oluşturulurken kullanılan taşıt modeli ise yerli otomobilin özelliklerini içeriyor. Otomobilin geliştirme sürecinde kullanılan bu model, sürekli güncellenerek en son haliyle test ve geliştirme mühendislerinin kullanımına sunuluyor. Böylelikle geliştirme sürecinde optimizasyon yapılması sağlanarak hem test süreleri hem de maliyetler düşürülüyor.

Türkiye'de bir ilk! Milli radarda sona yaklaşıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Beşiktaş'ta elektriği kesmeye geldiler!
Beşiktaş'ta elektriği kesmeye geldiler!

Beşiktaş'ta elektriği kesmeye geldiler!

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik
Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

5 istifa daha yolda!
5 istifa daha yolda!

5 istifa daha yolda!

TCG Anadolu'yu ARAS savunacak
TCG Anadolu'yu ARAS savunacak

TCG Anadolu'yu ARAS savunacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.