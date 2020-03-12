12 Mart 2020 Perşembe 09:20 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 09:21

Bursa, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Gemlik’te hayata geçireceği yerli otomobil projesine odaklandı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Bursa, gelişmiş imalat altyapısını ve yan sanayisini, ileri teknolojiye uyarlayarak Türkiyemizin milli otomobil üretiminde de en güçlü şekilde hissettirecektir” diye konuştu.

BAŞARI TAÇLANACAK

Yerli otomobile destek açıklayan ilk kurumlardan olan BTSO’nun yatırımın Bursa’ya kazandırılması için yoğun çaba sarf ettiğini dile getiren Burkay, “Model Fabrika, TEKNOSAB, KOBİ OSB ve BUTEKOM gibi ileri teknoloji yatırımlarına zemin oluşturan projelerimiz, ülkemizin milli otomobil hamlesinin başarısını taçlandıracaktır. Küçük ve orta ölçekli firmalarımız için planladığımız KOBİ OSB ve Türkiye’nin yeni sanayi devrimine geçişinde sembol olan TEKNOSAB ile birlikte yerli otomobil üretiminin de Bursa’da yapılması Türkiyemizin yeni ekonomi modeline geçişinde üçlü sacayağı olacaktır” dedi. Burkay, kentin sanayi dönüşümü için BUTEKOM bünyesinde ‘İleri Kompozit Malzemeler Mükemmeliyet Merkezi’ni kurduklarını ve burada Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan bir proje geliştirdiklerini söyledi.

İNOVATİF BİR PROJE

İbrahim Burkay, şöyle dedi: “Yerli otomobil projemizde yüksek pil ağırlığının dengelenmesini sağlayacak inovatif bir proje başlattık. Bu teknoloji, yerli otomobilin seri üretimine de imkan oluşturacak.”

KÜRESEL FUAR ACENTESİ İHRACATA GÜÇ KATIYOR

BTSO’nun 2013’te hayata geçirdiği Küresel Fuar Acentesi, Bursalı firmaların ihracatına güç katmaya devam ediyor. Proje kapsamında şimdiye kadar 190’dan fazla yurtdışı programından 7 binin üzerinde firma temsilcisi faydalandı. 2020 yılında 50’ye yakın fuarı takvime alındı. BTSO, Ocak ve Şubat aylarında da 10’a yakın yurtdışı programına imza attı.

YENİ NESİL SENSÖR ÜRETECEĞİZ

Başkan İbrahim Burkay, “Önümüzdeki süreçte nanoteknoloji, mikromekanik ve mikroelektronik alandaki mükemmeliyet merkezlerimizi de BUTEKOM bünyesinde hayata geçirmek istiyoruz. Özellikle mikromekanik ve mikroelektronikte sensör ve kumanda teknolojisiyle yeni nesil otomotiv teknolojisine geçişi, otomotiv yan sanayisine sağlamış olacağız” dedi.

SANAYİ OLMADAN KALKINMA OLMAZ

Sanayi olmadan kalkınma olmayacağını vurgulayan Başkan Burkay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kentimizin mevcut mekansal planlamasında sanayi ve depolama alanları, 11 bin kilometrekarelik toplam yüz ölçümü içerisinde yalnızca binde 8’lik paya sahip. Buna karşın sanayimizin kent ekonomisine sağladığı katma değer yüzde 46’ya ulaşmakta. Almanya gibi gelişmiş ekonomilerde bu oran yüzde 3.5 düzeyinde. Yeni nesil teşviklerle birlikte Bursa, Türkiye ekonomisi için zenginlik üretim merkezi olmaya devam edebilir.”

BURSA YENİ TEKNOLOJİNİN LİDERİ

Yeni teknolojilere yine Bursa’nın liderlik edeceğini vurgulayan İbrahim Burkay, “Ülkemizin gurur yolculuğunun Bursa’dan başlatılacak olması nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubumuza kentim ve iş dünyamız adına şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

GELECEK 50 YILIN OTOMOTİV MERKEZİ

Türkiye’de üretilen her iki araçtan birine Bursa’nın ev sahipliği yaptığı belirten Burkay, “Bursa, yerli otomobilin güçlendireceği ekosistemle gelecek 50 yılın da otomotiv endüstrisi merkezinde yer almaya devam edecek. Bursamızın Türkiye ekonomisinin kalkınmasındaki öncü rolü daha da güçlenecek” dedi.

(Akşam)